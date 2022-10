Ein hartes Stück Arbeit für die SG im "Spiel der Woche"

Plus Mit einer starken ersten Halbzeit legte die SG Amberg/Wiedergeltingen im „Spiel der Woche“ den Grundstock für einen 2:0-Erfolg gegen den SV Schöneberg.

Ein Standard und ein perfekter Spielzug binnen vier Minuten ebneten der SG Amberg/Wiedergeltingen den Weg für einen letztlich verdienten Heimsieg gegen die Gäste aus Schöneberg. Das Aufbäumen des SV Schöneberg im zweiten Abschnitt brachte dem Auswärts-Team indes nichts Zählbares ein.