FC Loppenhausen: Glanzlos, aber effektiv

Mit einem glanzlosen 3:0-Arbeitssieg kehrten die Fußballerinnen des FC Loppenhausen vom Spiel gegen den TSV Schwaben Augsburg II ins Unterallgäu zurück. Trotz klarer Rollenverteilung startete der FC Loppenhausen nervös und fahrig in die Partie. So dauerte es eine Viertelstunde, bis die Gäste in Führung gingen. Sina Nachtigall, bedient von Sophia Eifler, erzielte das 1:0. Doch auch der Vorsprung brachte wenig Ruhe und Selbstvertrauen in das Spiel des FCL. Torchancen bleiben leichtfertig ungenutzt, sodass der Tabellenletzte weiter Hoffnung schöpfen durfte.

Trainer Alexander Ernst fand in der Halbzeitpause die richtigen Worte, denn nach Wiederanpfiff trat Loppenhausen nicht nur weiter dominant auf, sondern kontrollierte nun auch die Begegnung komplett. Nach einer Stunde sahen die Zuschauer quasi eine Kopie des ersten Treffers, als Nachtigall auf 2:0 stellte.

Eifler selbst traf nur zehn Minuten später aus der Distanz zum vorentscheidenden 3:0. Das noch punktlose Schlusslicht aus Augsburg konnte sich im gesamten zweiten Durchgang keinerlei Chancen mehr erspielen, sodass es beim glanzlosen 3:0-Auswärtssieg für Loppenhausen blieb, das damit den vierten Tabellenplatz verteidigen konnte.

So haben sie gespielt:

FC Loppenhausen Huber, Mayr, Horber, Seitz, Büchele J., Schmid, Eifler, Nachtigall, Büchele M., Binder, Herzog / Bucher, Hofmann

Tore 0:1 Sina Nachtigall (16.), 0:2 Sina Nachtigall (60.), 0:3 Sophia Eifler (70.)

Schiedsrichter Fred Sadadi

Zuschauer 30