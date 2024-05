Fernduell um den Nichtabstiegsplatz in der Kreisklasse

SVS Türkheim empfängt den FC Blonhofen zum „Spiel der Woche“

Als direkte Absteiger stehen in der Kreisklasse Allgäu 2 der SC Unterrieden und die SG Breitenbrunn/Loppenhausen bereits fest. Bleibt also noch, die Abstiegs-Relegation zu klären. Hier liefern sich derzeit der SVS Türkheim und der SV Schöneberg ein enges Rennen um einen sicheren Nichtabstiegsrang. Mit einem Punkt Vorsprung belegen diesen aktuell die Schöneberger.

In den letzten beiden Spieltagen der laufenden Saison muss nun die Entscheidung fallen: Wer schafft es noch an das „rettende Ufer“, wer muss sich mit dem Abstieg abfinden?

Im Wertachstadion kämpft Türkheim um den Klassenerhalt

Dazu empfängt Türkheim am Sonntag um 15 Uhr den FC Blonhofen im Wertachstadion. Die Gäste rangieren im sicheren Mittelfeld und müssen weder das Abstiegsgespenst fürchten noch können die Ostallgäuer in das Aufstiegsrennen eingreifen.

Zu unterschätzen ist der FC Blonhofen dennoch nicht, weiß der FC mit Matthias Kuisel doch einen treffsicheren Schützen in seinen Reihen, der aktuell auf dem vierten Rang der Torjägerliste zu finden ist.

Zuletzt hat der SVS Türkheim jedoch fünf Spiele in Folge nicht verloren. Und auch der knappe 1:0-Erfolg beim Hinspiel in Blonhofen stärkt den Türkheimern durchaus den Rücken. Im Fernduell hat der SV Schöneberg mit dem SV Pforzen einen Gegner zu Gast, der nichts zu verschenken hat. Schließlich will Pforzen seinen zweiten Tabellenplatz absichern, um in die Aufstiegsrelegation zu gelangen.

Da werden die Fans in Türkheim und auch in Schöneberg das Parallelspiel wohl aufmerksam mitverfolgen.

„Wir haben jetzt noch zwei enorm wichtige Spiele vor uns. Die gehen wir konzentriert an und hoffen, beide positiv gestalten zu können. Das Ziel ist natürlich der direkte Klassenerhalt“, meint Türkheims Trainer Fabian Beigl.