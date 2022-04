Frühlingsgefühle mit Fortuna

In der Kreisliga sind die beiden Kontrahenten Kammlach und Oberegg jetzt punktgleich. In der Bezirksliga freut sich der TSV Mindelheim über einen glücklichen Punkt. Und in der A-Klasse dreht die SG Kirchdorf/Rammingen weiter einsam ihre Kreise an der Tabellenspitze.

Bezirksliga

Mit toller Moral und etwas Glück trotzt der TSV Mindelheim dem Favoriten TSV Bobingen einen Punkt ab. Mit dem TSV Bobingen gastierte am Ostermontag ein Schwergewicht von der Tabellenspitze in Mindelheim. Dieser Rolle wurden die Gäste auch absolut gerecht, mussten sich am Ende aber dann doch nur mit einem 1:1 zufriedengeben.

Die Ergebnisse:

VfL Kaufering – Türk Königsbrunn 2:1

TSV Babenhausen – FC Oberstdorf 2:4

FC Heimertingen – TSV Haunstetten 2:1

TG Vikt. Augsburg – FC Thalhofen 1:2

TV Erkheim – TSV Mindelheim 4:2

TSV Bobingen – SpVgg Kaufbeuren 3:0

BSK Neugablonz – TSV Ottobeuren 1:7

FC Oberstdorf – VfL Kaufering 0:3

Bad Grönenbach – FC Heimertingen 2:3

FC Thalhofen – TV Erkheim 1:4

TSV Ottobeuren – TG Vikt. Augsburg 4:1

TSV Haunstetten – BSK Neugablonz 1:0

SpVgg Kaufbeuren – TSV Babenhausen 4:0

TSV Mindelheim – TSV Bobingen 1:1

Kreisliga Mitte

Rückschlag für den TSV Kammlach: Die 0:4-Niederlage in Stöttwang war verdient, der TSV machte zu wenig aus seinen seltenen Chancen. Der SV Oberegg hatte dagegen seinen Spaß und holte sich drei Punkte gegen spielstarke Gäste aus Ost-Memmingen.

Kirchheim – Memmingerberg 0:2

Tore 0:1 Matthias Stettner (18.), 0:2 Tim Uttenreuter (64.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Ali Aygün

" Nächste Heimpleite für den TSV 1863, der einfach keinen Weg aus seinem momentanen Tief findet. Auch gegen die Gäste aus Memmingerberg hatte der TSV 1863 nichts zu bestellen.

Stöttwang – Kammlach 4:0 (2:0)

Tore 1:0 Manuel Höhe (16.), , 2:0 Alexander Inning (34.), 3:0 Fabian Freudling (68.), 4:0 Fabian Freudling (84.) Zuschauer 150 Schiedsrichter David Funk

" Die erste Halbzeit hatten die Hausherren das Spiel im Griff und dadurch war die 2:0-Führung zur Halbzeit verdient. Schöne Aktionen, Pass-Spiel und Chancen waren auf Seite des SV Stöttwang. Auch in der zweiten Halbzeit startete der SVS aktiv und mit Druck in die Partie. Allerdings mit punktuellen Schwierigkeiten, welche Kammlach die ein oder andere Chance ermöglichte. Dennoch erzielte der SV Stöttwang das 3:0 und setzte damit ein Ausrufezeichen. In der Schlussphase versuchte Kammlach vergeblich, ein Tor zu erzielen. Der SV Stöttwang hielt dagegen und brachte mit dem 4:0 die Entscheidung. Eine starke Abwehrleistung und die entsprechende Chancen-Verwertung sicherten dem SVS den verdienten Heimsieg.

Oberegg – Ost-Memmingen 2:0

Tore 1:0 Thomas Sontheimer (55.), 2:0 Stefan Linder (74.) Zuschauer 105 Schiedsrichter Kai Becker

" Mit Ost-Memmingen stellte sich wie erwartet eine sehr spielstarke Mannschaft in Oberegg vor, die bereits in der Anfangsfase den Ball sehr gut laufen ließ. Die Heimmannschaft musste läuferische Schwerstarbeit leisten und Torwart Rahders zweimal mit einer Glanzparade die Führung der Gäste verhindern. Nach dem Seitenwechsel wurde die Heimmannschaft immer bissiger und verdarb den Ostlern den Spielaufbau. Zingerle eroberte den Ball im Mittelfeld und über Fischer und Melder kam der Ball zu Thomas Sontheimer, der den Ball zur Führung in die Maschen köpfte. Der SV Oberegg blieb weiterhin eiskalt, Stefan Linder machte nach einem Freistoß von Zingerle das zweite Kopfballtor und brach die Moral der Gäste.

Immer einen Schritt schneller: Der SV Oberegg (rot) holte gegen die DJK SV Ost Memmingen SV Oberegg drei wichtige Punkte. Foto: Andreas Lenuwei

Die weiteren Spiele im Überblick:

Oberbeuren – Germaringen 0:3

Tore 0:1 Wahmhoff (53.), 0:2 Wörz (80.), 0:3 Wahmhoff (FE, 87.) Zuschauer 200 Schiedsrichter Rudi Kögel

Mauerstetten – Blonhofen 4:0 (2:0)

Tore 1:0 Maximilian Kraus (3.), 2:0 Martin Wahl (43.), 3:0 Martin Wahl (64.), 4:0 Valentin Huber (68.), Zuschauer 140 Schiedsrichter Markus Casazza

Buxheim – Lautrach-Iller. 0:1 (0:0)

Tore 0:1 Alexander Bischof (FE, 86.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Felix Scherer

Die Ergebnisse:

TSV Oberbeuren – SVO Germaringen 0:3

TSV Kirchheim – Memmingerberg 0:2

SV Stöttwang – TSV Kammlach 4:0

SV Oberegg – DJK Ost Memmingen 2:0

SV Mauerstetten – FC Blonhofen 4:0

FC Vikt. Buxheim – Lautrach-Illerb. 0:1

Kreisklasse Allgäu 2

Einen dicken Gefallen hat der TSV Zaisertshofen dem SV Oberrieden getan, indem er dem Tabellendritten Lamerdingen ein Unentschieden abringen konnte. Mit dem starken 5:0-Sieg in Dirlewang bleibt der SVO weiter in Lauerstellung und kann auf weitere Ausrutscher der Konkurrenz im Kampf um den Relegationsplatz hoffen.

Zaisertshofen – Lamerdingen 1:1

Tore 0:1 Benedikt Merk (37.), 1:1 Dominik Schäffler (67.) Zuschauer75 Schiedsrichter Ulas Kurt

" In einem ausgeglichenen Spiel gingen die Gäste durch einen Abwehrfehler glücklich in Führung. In der zweiten Halbzeit war der TSV Zaisertshofen die bestimmtere Mannschaft und glich verdient zum 1:1 aus. Aufgrund der vielen Torchancen wäre ein Heimsieg verdient gewesen. So war der Punkt für die Gäste durchaus glücklich.

Bad Wörishofen – Mattsies 5:1

Tore 1:0 Maximilian Gast (5.), 1:1 Daniel Haering (FE, 33.), 2:1 Adran Bartsch (54.), 3:1 (Sebastian Schmid (65.), 4:1 Sebastian Schmid (72.), 5:1 Robin Reichow (85.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Franz Höld

" Ein Traumwochenende für den FCW: Nach dem 5:0-Sieg in Dirlewang am Ostersamstag musste auch der SV Mattsies die Überlegenheit der Kneippstädter anerkennen. Maxi Gast brachte seine Mannschaft schnell in Führung, die jedoch nur bis Mitte der ersten Hälfte Bestand hatte. Einen von Andre Warschun verursachten Foulelfmeter nutzte Daniel Häring zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Nach der Pause war es Adrian Bartsch, der eine mustergültige Vorarbeit von Maxi Gast zur erneuten Führung nutzte. Mit einem Doppelschlag sorgte Basti Schmid für einen beruhigendes 4:1, ehe Robin Reichow per Kopf das Endergebnis herstellte.

Der FC Bad Wörishofen (weiße Trikots) konnte einen klaren 5:1-Heimsieg gegen Mattsies feiern. Foto: Andreas Lenuweit

Buchloe – Türkheim 1:0

Tore 1:0 Tobias Huber (34.), Zuschauer 100 Schiedsrichter Werner Mattis

" In einer spielerisch eher ausgeglichenen Partie hatten die Hausherren ein deutliches Chancenplus. Das Tor des Tages resultierte aus einem unhaltbaren Kopfball nach einem Freistoß. Mit Fortdauer des Spiels versuchten die Gäste den Ausgleich zu erzielen und die Heimelf machte aus den guten Möglichkeiten zu wenig. So blieb es bei dem knappen, nicht unverdienten Sieg für den FC Buchloe.

Mittelneufnach – Bedernau 1:1

Tore 1:0 Dennis Hedrich (7.), 1:1 Andreas Stadler (44.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Karl Domberger

" In einer umkämpften Partie trennen sich beide Mannschaften leistungsgerecht Unentschieden. Die Heimelf baute nach der Führung ab und musste folgerichtig den Ausgleichstreffer in der hitzigen Partie hinnehmen.

Dirlewang – Oberrieden 0:5 (0:1)

Tore 0:1 Dominik Hoertnagel (11.), 0:2 Manuel Schalk (58.), 0:3 Simon Keller (61.), 0:4 Simon Keller (70.), 0:5 Oliver Zech Zuschauer 90 Schiedsrichter Georg Ganser

" Der SVO war in der Anfangsphase die spielerisch bestimmende Mannschaft und ging in der 10. Spielminute durch einen umstrittenen Freistoß in Führung. Der FSV versuchte in der ersten Halbzeit, durch Konter den Ausgleichstreffer zu erzielen, scheiterte aber immer wieder an der besser strukturierten Hintermannschaft des SVO. In der zweiten Halbzeit war kaum noch etwas von der ersatzgeschwächten Heimmannschaft zu sehen. Der SVO nahm das Heft in die Hand und erhöhte kontinuierlich durch sehenswerte Spielzüge auf 0:5.

T. Mindelheim – Schöneberg 0:1

Tore 0:1 Sebastian Wurm (FE, 78.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Marco Barchmann

" Eine Menge Geduld brauchte der SV Schöneberg, um am Ende die drei Punkte bei Schlusslicht Türkiyemspor Mindelheim mitnehmen zu können.

Amberg/Wied. – Jengen 5:1 (4:0)

Tore 1:0 Thomas Waltenberger (17.), 2:0 Niklas Schulz (21.), 3:0 Benedikt Müller (32.), 4:0 Lukas Zink (37.), 4:1 Maximilian Glas (53.), 5:1 Thomas Waltenberger (77.) Zuschauer 161 Schiedsrichter Arnold Biberger

" Ein tolles Spiel zeigte die SG Amberg/Wiedergeltingen vor exakt 161 restlos begeisterten Fans, die für ihr Kommen ins Amberger Waldstadion an diesem sonnigen Ostermontag mit sechs Toren belohnt wurden. Das Spiel war zur Pause beim 4:0 praktisch schon gelaufen.

A-Klasse Allgäu 2

Weil die Reserve des SVS Türkheim am Sonntag keine Mannschaft zusammenbrachte, wurde das Spiel in Pfaffenhausen abgesagt. Laut Spielgruppenleiter Polykarp Platzer wird die Partie mit 2:0 für Pfaffenhofen gewertet.

Türk. MN II – SG Kirchdorf/Ra. 0:5

Tore 0:1 Roland Jungnickel (8.), 0:2 Timo Nieberle (33.), 0:3 Tim Rauscher (37.), 0:4 Nico Mayer (74.), 0:5 Tim Rauscher (77.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Matthias Kocher

" Nicht allzu viel Mühe hatte das Top-Team aus Kirchdorf/Rammingen gegen die überforderten Gastgeber. Mit fünf Treffern waren die Mindelheimer sogar noch gut bedient und die SG kann so langsam schon mal den Sekt kaltstellen.

Salgen/Bronnen – Lamerdingen II 3:0

Tore 1:0 Julian Fauß (10.), 2:0 Tobias Zeller (FE, 20.), 3:0 Youssef Hosna (38.) Zuschauer 63 Schiedsrichter Süleyman Arslan

" Das Spiel war nach 38 Minuten bereits entschieden. Die durch Verletzungen geschwächte Heimelf hatte nicht viel Mühe mit den Gästen.

Breitenbrunn – Tussenhausen 0:1

Tore k.A. Schiedsrichter Hubert Glas

" Den Sieg hat am Ende die Mannschaft, die ein Tor mehr als der Gegner erzielt hat. An diese einfache Fußballweisheit hielt sich der Gast aus Tussenhausen und nahm die drei Punkte mit.

W’gelt./Amberg II – Loppenhsn. 1:5

Tore 0:1 Daniel Simon (18.), 0:2 Christoph Simon (25.), 1:2 Rafael Jaromin (35.), 1:3 Christian Landsperger (37.), 1:4 Manuel Nußer (52.), 1:5 Manuel Nußer (75.) Zuschauer 50 Schiedsrichter B. Gossner

" Die Gäste wehrten sich nach Kräften, doch das bessere Team war an diesem Sonntag eindeutig die SG.

Auerbach/Stetten – Unterrieden 1:1

Tore 0:1 Jacob Dikkaya (44.), 1:1 Nick Seibold (4.), Zuschauer 60 Schiedsrichter Markus Müller

" Kurz vor der Pause gingen die Gäste nach einem Abwehrfehler mit 1:0 in Führung. Nach der Halbzeit flachte das Spiel etwas ab. In der 85. Minute erzielte Nick Seibold nach einem Torwartfehler den Ausgleich. Unterrieden drückte anschließend auf die erneute Führung, der FC 98 konnte das Unentschieden aber über die Zeit retten.

Eppishausen – Markt Wald 1:0 (1:0)

Tore 1:0 Fabian Gumpinger (25.) Zuschauer 130 Schiedsrichter Erdal Diri

" Die Serie des TSV Markt Wald hat eine Ende, Gastgeber Eppishausen verpasste dem Team von TSV-Coach Sebastian Pfluger einen Dämpfer.

A-Klasse Allgäu 3

Die Ergebnisse:

Vikt. Buxheim II – Obergünzburg II 2:0

Dickenreishausen II – TSV Kammlach II 4:0

TV Erkheim II – Mindelheim II 4:3

SC Untrasried II – FC Heimertingen II 1:1

Babenhausen II – Memmingerberg II 1:0

Vikt. Buxheim II – Kimratsh. II/Legau III 0:1

SV Oberegg II – SV Steinheim II 4:0

Dickenreishausen II – Günz/Lauben II 5:0

Obergünzburg II – TSV Kammlach II 3:0

A-Klasse Allgäu 5

Die Ergebnisse:

SV Schlingen – SV Eggenthal 3:2

Ebersbach/Ro. II – SV Oberostendorf 0:4

BSK Neugablonz II – FC Blonhofen II 1:1

Biessenh.-Ebenh. – Germaringen III 4:3

ASV Hirschzell – Bertoldsh./Sulzschn. 0:5

TSV Oberbeuren II – Germaringen III 7:2

BSK Neugablonz II – SV Bidingen 2:5

Ebersbach/Ro. II – TV Irsee 0:2

SV Schlingen – SV Oberostendorf 0:0

Biessenh.-Ebenh. – Bertoldsh./Sulzschn. 0:2

SV Eggenthal – TV Waal 1:4

ASV Hirschzell – FC Blonhofen II 2:1

B-Klasse Allgäu 2

Die Ergebnisse:

Loppenhausen II – TSV Markt Wald II 3:2

Wiedergelt./Amb. III – Rammingen/K.II 3:0

Pfaffenhausen II – Tussenhausen II 1:1

Auerbach/Stetten II – Salgen/Bronnen II 4:1

Eppishausen II – Breitenbrunn II 2:0

Wiedergelt./Amb. III – Loppenhausen II 3:3

Salgen/Bronnen II – FV Winterrieden ausgef.

Breitenbrunn II – Tussenhausen II 0:3

Pfaffenhausen II – Frechenrieden 2:1

Auerbach/Stetten II – SC Unterrieden II 0:3

Eppishausen II – TSV Markt Wald II 4:1

B-Klasse Allgäu 8

Die Ergebnisse:

Mittelneufnach II – TSV Zaisertshofen II 1:2

FSV Dirlewang II – Bad Wörishofen II 0:2

TSV Zaisertshofen II – Kirchdorf/Rammingen III 5:0

TSV Kirchheim II – SV Schöneberg II 8:1

Bad Wörishofen II – SV Mattsies II 3:0

Mittelneufnach II – SV Bedernau II 4:1

FSV Dirlewang II – SV Oberrieden II 1:1