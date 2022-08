Kalte Dusche für Mindelheim im "Spiel der Woche"

Plus Mit einem klaren und ungefährdeten 4:1-Erfolg beim TSV Mindelheim setzt derTSV Kammlach im Auftaktspiel der Kreisliga Mitte ein deutliches Ausrufezeichen.

Das hatten die zahlreichen Fans beider Lager beim Auftaktspiel der Kreisliga Mitte zwischen dem TSV Mindelheim und dem TSV Kammlach so sicherlich nicht erwartet: Nach nur vier Minuten lagen die Gastgeber schon 0:1 zurück und bereits nach elf Minuten legte Kammlach das 0:2 nach. In der 23. Minute schließlich erzielten die Gäste im Julius-Strohmayer-Stadion zudem gleich auch noch den dritten Treffer.