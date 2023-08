Fußball im Unterallgäu

Kantersieg im Mindelheimer Derby

Plus TSV-Stürmer Jacob Dikkaya und Keeper Angelo Nick prägten das „Spiel der Woche“ in der A-Klasse Allgäu 2. So lief die Partie zwischen dem TSV Mindelheim 2 und Türkiyemspor Mindelheim.

Trotz Dauerregens boten die Teams von Türkiyemspor Mindelheim und des TSV Mindelheim II den Fans eine sehr ansprechende A-Klassenpartie. Mit drei Treffern in der ersten Hälfte und drei Treffern im zweiten Abschnitt entschied die Reserve des TSV letztlich klar und eindrucksvoll das städtische Derby gegen Türkiyemspor für sich. Die Höhe der Niederlage wird dem Verlierer allerdings nicht ganz gerecht. Denn beiden Mannschaften waren von Beginn an um strukturiertes Aufbauspiel bemüht. Mit sicheren Ballstafetten suchten die Teams den Weg in die Offensive.

Die Führung des TSV Mindelheim 2 gegen Türkiyemspor Mindelheim im "Spiel der Woche" kam nicht überraschend

Das eröffnete insbesondere Mindelheim II Räume, welche die Gäste oft über links zu nutzen wussten. So tauchte dann Stürmer Jacob Dikkaya bereits nach acht Minuten alleine vor Türkiyemspor-Keeper Serhat Karamus auf. Der Goalie blieb jedoch Sieger. Weitere gute Möglichkeiten für die TSV-Reserve folgten, während die Angreifer Türkiyemspors in dieser Phase öfters zu inkonsequent vor dem gegnerischen Tor agierten.

