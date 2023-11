Fußball im Unterallgäu

Klare Verhältnisse im "Spiel der Woche"

Plus Der FC Bad Wörishofen trat gegen den TSV Mindelheim an - das Derby zwischen den Kneippstädtern und dem Team aus der Kreisstadt war eine einseitige Angelegenheit.

Im Nachbarschaftsduell gegen den TSV Mindelheim lieferte der FC Bad Wörishofen in weiten Teilen des Spiels eine sehenswerte Glanzleistung ab. Dieser Überlegenheit waren die Gäste aus Mindelheim an diesem Nachmittag nicht gewachsen und mussten eine deftige Niederlage über sich ergehen lassen. Bei einem etwas verhaltenen Beginn tasteten sich die Mannschaften zunächst noch etwas ab, was sich aber schon recht bald änderte. Eine gute Möglichkeit für Bad Wörishofen blieb zunächst in der Abwehr der Gäste hängen und Mindelheim ließ im direkten Gegenzug eine Kopfballchance nach einer Ecke liegen.

Der FC Bad Wörishofen setzte im "Spiel der Woche" gegen den TSV Mindelheim spielerische Akzente

Das war es dann aber auch schon mit der Ausgeglichenheit. Aus einer sicheren Viererkette heraus setzte der FC Bad Wörishofen mehr und mehr spielerische Akzente in der Begegnung. Zudem zeigten sich die Hausherren insbesondere auch in den Zweikämpfen wesentlich engagierter und auch griffiger als die Gäste.

