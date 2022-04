Lange Gesichter am lauschigen Frühlingsabend

Fußball-Kreisliga: Enttäuschung in Kirchheim nach der 1:3-Heimpleite gegen den SV Oberegg. Und auch für den TSV Kammlach wäre mehr drin gewesen.

Abendspiele haben nicht nur in der Bundesliga ihren besonderen Reiz: Auch in der Kreisliga elektrisierten die Nachholspiele am Abend des Gründonnerstag viele Fans. Bei herrlichen Frühlingswetter traten die Teams um 18.15 Uhr an. Und einige Partien hatten es ganz schön in sich.

TSV Kirchheim - SV Oberegg 1:3

" Die Enttäuschung ist groß beim TSV Kirchheim: Auch gegen den SV Oberegg hatten die Gastgeber nichts zu bestellen, die „Schwarze Serie“ setzt sich damit auch im vierten Spiel in Folge fort. Trainer Markus Nägele muss jetzt versuchen, seine Jungs bis zum nächsten Heimspiel am Ostermontag (15 Uhr) gegen den SV Memmingerberg wieder aufzurichten. Der SV Oberegg hat den Patzer in Ungerhausen vergessen lassen und hatte schon nach knapp einer Stunde das Spiel für sich entschieden. Der Anschlusstreffer zum 1:3 durch Martin Loracher konnte dem Spiel keine Wende mehr geben.

Tore 0:1 Lukas Zingerle (7), 0:2 Stefan Linder (40.), 0:3 Manuel Eisenschmid (56.), 1:3 Martin Loracher (76.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Markus Heider

TSV Kammlach – DJK SV Ost Memmingen 1:1

" Nach zuletzt drei Siegen in Folge hätte der TSV Kammlach gerne auch gegen Ost-Memmingen so weiter gemacht. Immerhin war da noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen, als die Punkte nach dem 0:3 in Memmingen blieben. Doch mehr als ein Punkt war am Ende nicht drin.

Tore 1:0 Peter Müller (11.), 1:1 Marius Scheuerl (23.) Zuschauer 40 Schiedsrichter Stefan Waschhauser

SV Stöttwang – Buxheim 2:4

Tore 1:0 Stefan Schlachter (9.), 1:1 Max Müller (29.), 1:2 Daniel Starigk (45.), 1:3 Max Müller (72.), 2:3 Fabian Freudling (84.), 2:4 Max Müller (90.+2) Zuschauer 80 Schiedsrichter Lukas Dimdik

Oberbeuren – Lautrach-Illerbeuren 1:2

Tore 1:0 Manuel Lucke (59.), 1:1 Tobias Köhl (73.), 1:2 Stephan Kern (90.+2) Zuschauer 100 Schiedsrichter Martin Horne

Memmingerberg – Ungerhausen 2:1

Tore 1:0 Johannes Geiger (46.), 2:0 Tim Uttenreuter (46.), 2:1 Eigentor durch Johannes Geiger (47.) Schiedsrichter Ingo Grieser

Germaringen - Blonhofen 5:2

Tore 1:0 Patrick Gebler (6.), 1:1 Matthias Kuisel (20.), 2:1 Johannes Wagner (22.), 3:1 Peter Wahmhoff (49.), 4:1 Dominik Hutmacher (ET, 60.), 5:1 Julian Süß (69.), 5:2 Michael Gross (83.) Zuschauer 265 Schiedsrichter Jannis David Fischer