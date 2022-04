Mindelheimer Abend-Gala

Plus Ein entfesselt aufspielender TSV Mindelheim schlägt die SpVgg Kaufbeuren mit 6:3. So lief das Spiel.

Nach der unglücklichen 0:1-Niederlage gegen Vitoria Augsburg war eine Reaktion des TSV Mindelheim gefragt. Und das Team von Trainer Benedikt Deigendesch lieferte: bravourös und spektakulär. Als Tabellenvierter waren die Gäste aus Kaufbeuren mit der Favoritenrolle angereist. Der TSV Mindelheim zeigte sich jedoch von der ersten Minute mindestens gleichwertig. Der positive Wille der Kreisstädter war direkt zu spüren.