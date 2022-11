Mindelheimer Revanche glückt nur halbwegs

Plus Das Kreisligaderby zwischen Kammlach und Mindelheim endet remis. In der Kreisklasse Allgäu 2 marschiert ein Quartett vorneweg.

Viele Zuschauer, wenig Tore: Das Derby in der Kreisliga Mitte zwischen dem TSV Kammlach und dem TSV Mindelheim endete vor rund 300 Fans unentschieden.