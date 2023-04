Nach dem Osterbrunch auf den Fußballplatz

Hier wird am Wochenende im Unterallgäu gekickt. Das Spiel Tussenhausen gegen Kirchheim 2 wird verlegt.

Nach der Kreisliga Mitte und der Kreisklasse Allgäu 1 rollt nun am Karsamstag und am Ostermontag auch in der Kreisklasse Allgäu 2 und der A-Klasse Allgäu 2 der Ball.

Kreisklasse Allgäu 2

Nach dem Unentschieden im Top-Spiel gegen den FC Bad Wörishofen kann die SG Amberg/ Wiedergeltingen Ostern wohl etwas entspannter angehen. Mit dem TSV Mittelneufnach und dem TSV Zaisertshofen stehen für den Tabellenführer zwei nicht unlösbare Herausforderungen an.

Osterzeit ist Derby-Zeit für den FC Bad Wörishofen. Am Samstagnachmittag erwarten die Kurstädter zunächst den Nachbarn aus Türkheim. Noch interessanter wird es am Ostermontag am Unteren Hart. Da steigt das stadtinterne Duell gegen die SG FSV Kirchdorf/FC Rammingen. Diese ließ gar mit einem 6:2-Sieg beim favorisierten SV Schöneberg aufhorchen.

Auch rund um das Osterwochenende wird auf den Plätzen im Unterallgäu gespielt: Unser Archivbild stammt von der Kreisklassen-Partie Salamander Türkheim gegen SV Bedernau. eim Foto: Andreas Lenuweit

Zum Nord-Derby lädt der Spielplan am Ostermontag nach Schöneberg ein. Der SV Bedernau wird zu Gast sein und da geht es nicht nur um’s Prestige, sondern ebenfalls um wichtige Punkte. Während sich Bedernau von den Abstiegsrängen distanzieren möchte, wird Schöneberg versuchen, den Kontakt zur Tabellenspitze nicht abreißen zu lassen.

Auch rund um das Osterwochenende wird auf den Plätzen im Unterallgäu gespielt: Unser Archivbild stammt von der Kreisklassen-Partie Salamander Türkheim gegen SV Bedernau. Foto: Andreas Lenuweit

Die rote Laterne leuchtet nach wie vor in Dirlewang, wenn es an den Ostertagen nun ins Ostallgäu geht. Sowohl gegen FC Blonhofen (Samstag) als auch gegen den SV Pforzen (Montag) sind Erfolge alles andere als leicht.

A-Klasse Allgäu 2

Einsam zieht die SG Breitenbrunn/Loppenhausen mit einem satten Punktepolster an der Tabellenspitze ihre Kreise. Daran wird das Samstagsspiel gegen den FSV Lamerdingen II wohl nicht viel ändern. Das Spiel dann gegen Türkiyemspor Mindelheim ist da schon eher eine Herausforderung.

Mit dem SV Tussenhausen, dem FC 98 Auerbach/ Stetten, Türkiyemspor Mindelheim und dem SV Schlingen buhlt derzeit ein Quartett um den zweiten Tabellenplatz.

Tussenhausen trifft am Samstag nicht wie geplant auf den TSV Kirchheim II. Das Spiel wurde auf Donnerstag, 27. April, um 18.30 Uhr verlegt.

Von der Papierform her dürfte der FC 98 Auerbach/Stetten das leichteste Osterprogramm der Vierer-Gruppe haben. Dessen Gegner SV Salgen/Bronnen und SV Mattsies sind aktuell im hinteren Mittelfeld platziert.

Für Türkiyemspor Mindelheim ist wohl die Partie gegen den Tabellenführer Breitenbrunn/Loppenhausen der größere Brocken als zunächst das Spiel gegen den SC Eppishausen. Der SV Schlingen kann mit Auseinandersetzungen gegen die SG Amberg/Wiedergeltngen II und den TSV Markt Wald auf frohe Ostern hoffen.

Mit seinem neuen Trainer Michael Baierlacher holte der abstiegsgefährdete TSV Markt Wald zunächst zwar ein Unentschieden in Eppishausen, ging dann aber gegen Türkiyemspor Mindelheim gleich 1:7 unter. Deshalb ist das Spiel am Samstag beim Tabellennachbarn FC Bad Wörishofen II von besonderer Bedeutung, zumal im zweiten Spiel gegen den SV Schlingen Punkte doch wohl eher eine Überraschung wären.