Oberegg macht es gegen den TSV Mindelheim lange spannend

Von Robert Prestele

Ein ansehnliches Chancenplus erarbeitete sich der SV Oberegg im Kreisliga-Derby gegen die Gäste aus Mindelheim. Durch den etwas leichtfertigen Umgang mit den Tormöglichkeiten gingen die Gastgeber am Ende mit einem knappen 2:1-Erfolg vom Platz. Zunächst tief stehend starteten die Gäste aus der Kreisstadt in die Partie. Aber auch Oberegg begann mit einer eher defensiven Ausrichtung. Zudem war das Bemühen beider Teams um strukturiertes Spiel deutlich erkennbar. Diese taktischen Vorgaben spiegelten sich in einer ausgeglichenen Anfangsphase wider.

