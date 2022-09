Schöneberg behauptet die Spitze

Plus Zunächst durchaus glücklich und dann mit einem sehenswerten Dreierpack entschied der SV Schöneberg das „Spiel der Woche“ beim SV Bedernau mit 4:0 für sich.

Wenn der Tabellenführer auswärts mit 4:0 gewinnt, ist man geneigt, von einer klaren Angelegenheit zu sprechen – dies war es jedoch keineswegs. Der SV Bedernau war im Heimspiel gegen den Tabellenführer Schöneberg im ersten Abschnitt das deutlich dominantere Team, versäumte es jedoch, dies auch in Tore umzumünzen. Die Schöneberger hingegen gingen mit Hilfe von Fortuna in Führung und sorgten dann im zweiten Abschnitt mit drei Treffern binnen weniger Minuten für klare Verhältnisse.