Der Ball rollt nun wieder überall im Unterallgäu

Nachdem am vergangenen Wochenende Bezirks- und Kreisligisten den Anfang gemacht haben, sind an diesem Wochenende nun alle Amateurfußballer aus der Region wieder im Einsatz. Von der Bezirksliga bis hinunter in die B-Klasse rollt der Ball. Wo es diesmal besonders spannend wird.

Schwere Aufgaben stehen den beiden heimischen Bezirksligisten bevor: Der TSV Kammlach muss am Samstag (14.30 Uhr) bei Tabellenführer SSV Niedersonthofen antreten. Der FC Bad Wörishofen hat am Sonntag (15 Uhr) den SV Mering (5.) zu Gast. Die Gemütslage könnte bei beiden Klubs unterschiedlicher nicht sein. Während der TSV Kammlach mit einem wichtigen Sieg (2:1 gegen den TSV Babenhausen) in das Fußballjahr 2025 gestartet ist, kassierte der FCW eine deutliche 1:5-Niederlage zum Wiederauftakt beim FC Thalhofen. Schon zur Halbzeit war die Partie beim Stand von 0:4 praktisch entschieden.

Der TSV Kammlach geht als Außenseiter in die Partie

Außerdem konnte der TSV Kammlach unter der Woche mit Marian Argintaru einen Nachfolger für den im Sommer scheidenden Trainer Manuel Neß präsentieren. Ausgerechnet also einen Trainer mit Bad Wörishofer Stallgeruch. Der FCW dagegen sucht noch immer nach einer Lösung für die Neubesetzung des Trainerstuhls im Sommer, wenn Thomas Hartmann geht.

Entsprechend kann man beim TSV Kammlach wieder etwas ruhiger schlafen. Vor dem anstehenden Spiel beim Tabellenführer ist Abteilungsleiter Manfred Rösch jedenfalls nicht bange: „Wir können dort doch nur gewinnen“, sagt er. „Wir sind zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt schaffen“, sagt er. Derzeit haben die Kammlacher vier Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz.

In der Kreisliga Allgäu Nord greift der TSV Mindelheim ein

In der Kreisliga Allgäu Nord greift der TSV Mindelheim (5.) nach der Winterpause wieder ein. Die Mindelheimer bereiteten sich, wie im vergangenen Jahr, in der Partnerstadt Tramin auf die Rückrunde vor. Dabei traten die Mindelheimer erneut gegen den ASV Tramin zu einem Testspiel an, das in Kaltern 3:3 unentschieden endete. Am Sonntag geht es für die Mannschaft von Trainer Patrick Eckers nun zum TSV Legau (4.). Beim punktgleichen Tabellennachbarn wollen die Frundsbergstädter den Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde legen.

Icon Vergrößern Der TSV Mindelheim bereitete sich wieder in der Partnerstadt Tramin in Südtirol auf die Rückrunde vor. In einem Testspiel vor Ort trennte man sich vom ASV Tramin 3:3 unentschieden. Foto: TSV Mindelheim Icon Schließen Schließen Der TSV Mindelheim bereitete sich wieder in der Partnerstadt Tramin in Südtirol auf die Rückrunde vor. In einem Testspiel vor Ort trennte man sich vom ASV Tramin 3:3 unentschieden. Foto: TSV Mindelheim

Der SV Oberegg (2.) ist am Samstag beim TV Boos (6.) zu Gast und will Tabellenführer FC Heimertingen mit einem Sieg etwas unter Druck setzen. Gewinnen die Oberegger, schmilzt der Vorsprung des FCH zumindest bis Sonntag auf drei Punkte. Die SG Amberg/Wiedergeltingen steht am Sonntag beim FC Hawangen gehörig unter Druck. Um den vorletzten Tabellenplatz abzugeben und die direkte Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt nicht davonziehen zu lassen, ist ein Sieg für die Schneider-Elf praktisch Pflicht. Der SV Oberrieden ist derweil spielfrei.

Spitzenspiel in der Kreisklasse Allgäu 2 in Lamerdingen

In der Kreisklasse Allgäu 2 kommt es gleich zum absoluten Spitzenspiel. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der FSV Lamerdingen (2.) den Spitzenreiter TSV Zaisertshofen. Drei Punkte trennen die beiden Vereine, mit einem Heimsieg könnte der FSV Lamerdingen also nach Punkten gleichziehen. Die SG Kirchdorf/Rammingen (3.), die am vergangenen Wochenende die Punkte aus dem kurzfristig von Kaufbeurer Seite abgesagten Nachholspiel gegen die SpVgg Kaufbeuren II zugesprochen bekam, ist am Sonntag bei der SG Jengen/Waal (9.) im Einsatz und will mit einem Sieg am Spitzenduo dranbleiben. Der TSV Kirchheim (4.) empfängt am Sonntag den SV Bedernau (6.) zum Verfolgerduell.

In der A-Klasse Allgäu 2 startet Tabellenführer SC Unterrieden mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger TSV Markt Wald (9.). Die Gäste haben im Winter Stürmer Lucas Urbin vom FC Bad Wörishofen zurückgeholt, verfügen also in der Offensive wieder über mehr Qualität. Immerhin steht Urbin in der Torschützenliste mit elf Treffern auf Rang zwei. Der Führende der Torschützenliste, Fabian Zenuni vom TSV Pfaffenhausen (19 Tore), trifft mit seinem Team am Sonntag im Heimspiel auf den SC Eppishausen (11.) und will mithelfen, dass der Aufstiegstraum des TSV Pfaffenhausen weiter bestehen bleibt. Der TSV Mittelneufnach (2.) und der SV Mattsies (3.) haben machbare Aufgaben zu lösen: Der TSV Mittelneufnach spielt bei der SG Breitenbrunn/Loppenhausen (8.), der SV Mattsies hat den SV Salgen/Bronnen (10.) zu Gast.

In der A-Klasse Allgäu 3 will der FSV Dirlewang auch ohne Trainer Werner Habigt seine weiße Weste behalten. Bislang ist der Tabellenführer noch ohne Punktverlust. Das soll auch unter Interimstrainer Jochen Natterer am Sonntag nach dem Spiel bei der SG Boos/Fellheim (4.) so bleiben.