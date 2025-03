So lief der Spieltag für die Teams aus dem Unterallgäu

Bezirksliga Süd

Es war das erwartet schwere Spiel für den TSV Kammlach gegen den SV Egg - und doch sah der Gastgeber lange wie der Sieger aus. Doch dann kam die lange Nachspielzeit – und damit eine bittere Niederlage. Ein eminent wichtiger Auswärtssieg gelang dem FC Bad Wörishofen beim 3:0 gegen den FC Rettenberg.

TSV Kammlach – SV Egg 3:4 (2:1)

Tore 1:0 Fabian Reth (5.), 2:0 Manuel Funk (25.), 2:1 David Schropp (45.), 2:2 Torsten Schuhwerk (61.), 3:2 Peter Müller (76.), 3:3 Tobias Kutt (85.), 3:4 Tobias Kutt (96.) Zuschauer 200 Schiedsrichter Tobias Heuberger

Auf dem Papier war die Ausgangslage klar. Der SV Egg reiste mit fast doppelt so vielen Punkten und dem besseren Torverhältnis zum TSV Kammlach. Die Hausherren mussten nicht nur ohne ihren verhinderten Trainer Manuel Ness und dem verletzten Abwehrchef Alexander Schlosser auskommen, sondern beklagten nach einem Zusammenprall auch den Verlust von Peter Thorausch, der mit Rettungswagen zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus verbracht werden musste.

Icon Galerie 12 Bilder 96 Minuten waren schon gespielt, als der TSV Kammlach den bitteren Treffer zum 3:4 kassierte. Egg drehte das Spiel mit zwei Toren in der Nachspielzeit. Hier einige Impressionen vom Bezirksligaspiel.

Das Spiel nahm zunächst einen ausgeglichenen Verlauf bei dem die Gäste zwar die reifere Spielanlage zeigten, doch die Kammlacher nach 25 Minuten durch Tore von Fabian Reth und Manuel Funk verdient mit 2:0 in Führung lagen. Die Mannen um Manuel Funk verteidigten vielbeinig und erst mit dem Halbzeitpfiff gelang den SV Egg nach einem Eckball der Anschlusstreffer. Der eingewechselte Routinier Torsten Schuhwerk traf nach einer Stunde zum 2:2-Ausgleich.

Mit seinem Doppelpack gelang Fabian Reth die erneute Führung per direkt verwandeltem Eckball und es stand eine Viertelstunde vor Schluss 3:2 für den TSV Kammlach. Die Egger ließen immer mehr Ball und Gegner laufen und auf dem tiefen Boden schwanden die Kräfte des Heimteams. Es kam wie es kommen musste und durch zwei Tore von Gästestürmer Tobias Kutt lagen die Gäste erstmals mit 3:4 in Führung und besiegelten mit dem Schlusspfiff die erste Heimniederlage der Kammlacher in der Rückrunde. Eggs Jakob Thoma sprach später trotzdem von einem verdienten Erfolg seiner Mannschaft.

FC Rettenberg – FC Bad Wörishofen 0:3 (0:1)

Tore 0:1 Thomas Waltenberger (25.), 0:2 Thomas Waltenberger (60.), 0:3 Maximilian Gast (90.+5) Zuschauer 150 Schiedsrichter Marco Häring

Der Ausflug ins Allgäu hat sich für die Kneippstädter mehr als gelohnt: Mit drei wichtigen Punkten und entsprechend breiter Brust kehrte das Team von Trainer Thomas Hartmann ins Unterallgäu zurück. Thomas Waltenberger schnürte einen Doppelpack und erzielte nach einem Rettenberger Ballverlust und souverän das 0:2. In der Nachspielzeit knallte Gast den Ball humorlos zum Endstand in den rechten Winkel. Die Partie erreichte nie Bezirksliga-Niveau und begann recht verhalten. Mit einem schönen Lupfer sorgte Thomas Waltenberger für das 0:1 (25.). Danach überließ Wörishofen den Hausherrn weitgehend die Partie, die aber nicht viel damit anzufangen wussten. Nach Wiederanpfiff verwaltete Wörishofen, die harmlosen Gastgeber zeigten kaum Torgefahr. Nach genau einer Stunde traf Waltenberger bei einem Konter nach Rettenberger Ballverlust zum 2:0. In der 95. Minute kam Gast gegen die jetzt offene Rettenberger Hintermannschaft im Sechzehner an den Ball und knallte diesen humorlos zum 0:3-Endstand in den rechten Winkel. Am Ende ein verdienter Gästesieg. (mz)

Kreisliga Allgäu Nord

Mit einem Sieg wollte der TSV Mindelheim zum Gegner Ost Memmingen aufschließen – doch daraus wurde nichts. Der Gast nahm durch einen 2:1-Sieg die Punkte aus dem Julius-Strohmayer-Stadion mit. Die SG Amberg/Wiedergeltingen zog gegen den SC Ronsberg ebenfalls den Kürzeren und unterlag durch ein spätes Gegentor mit 0:1. Das rettende Ufer ist damit immer weiter entfernt. „Es läuft bei uns, wir sind gut drauf“, sagte Christian Faulstich vom SV Oberegg vor dem Spiel gegen den TV Bad Grönenbach – und er sollte recht behalten. Der SVO setzt seinen Lauf fort und bleibt Spitzenreiter Heimertingen auf den Fersen.

TSV Mindelheim – DJK Ost Memmingen 1:2 (1:1)

Tore 1:0 Riccardo Schulz (2.), 1:1 Hamid Mirzai (10.), 1:2 Güven Karadeniz (67.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Paul Brendelberger

Icon Galerie 13 Bilder Der TSV Mindelheim zog gegen den Gast aus Memmingen mit 1:2 (1:1) den Kürzeren.

Einen Rückschlag musste das Team von Patrick Eckers im Heimspiel gegen die DJK aus Memmingen hinnehmen: In der 67. Minute musste TSV-Torwart Manuel Zech erneut hinter sich greifen, als Güven Karadeniz der vorentscheidende Treffer zum 2:1-Auswärtssieg gelang. Der Gastgeber versuchte noch alles, doch am Ende stand der TSV Mindelheim mit leeren Händen da.

SG Amberg/W’geltingen – SC Ronsberg 0:1 (0:0)

Tor 0:1 Julian Volk (87.), Zuschauer 140 Schiedsrichter Tizian Hörmann

In einer ausgeglichenen Anfangsphase merkte man deutlich, dass keine der beiden Mannschaften einen Fehler machen wollte, um einen früher Rückstand zu vermeiden. Die SG erarbeitete sich dann im zunehmenden Spielverlauf die besseren Chancen. Der SC Ronsberg erzielte kurz vor Schluss den Siegtreffer aufgrund einer unsortierten Hintermannschaft der SG Amberg/Wiedergeltingen.

SV Oberegg – TV Bad Grönenbach 1:0 (1:0)

Tore 1:0 Martin Fischer (12.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Michael Neukirch

Oberegg begann schwungvoll und kam zu mehreren Chancen in der Anfangsphase. Martin Fischer belohnt die Heimmannschaft nach einem sehenswerte herausgespielten Angriff. Im Anschluss war die Partie ausgeglichen mit guten Torchancen auf beiden Seiten. Nach der Halbzeit verlor die Partie an Niveau und spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab. Durch die starke englische Woche mitdrei Siegen in Folge gilt es nun, im nächsten Ligaspiel den Druck auf den Tabellenführer Heimertingen nochmals zu verschärfen.

SV Memmingerberg – SV Oberrieden 1:4 (0:0)

Tore 0:1 Luca Klaus (56.), 0:2 Manuel Schalk (69.), 1:2 Matthias Ellermann (74.), 1:3 Manuel Schalk (90.), 1:4 Stephan Demmler (90.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Kevin Mitchell

Ein wichtiger und befreiender Sieg für den SV Oberrieden beim akut abstiegsbedrohten SV Memmingerberg. Das Team von Markus Nägele konnte sich dank der drei Punkte etwas absetzen und blickt jetzt aus dem gesicherten Mittelfeld wieder auf die Spitzengruppe. Nach einer ausgeglichenen und torlosen 1. Halbzeit drehte der SVO nach dem Seitenwechsel auf und holte die drei Punkte verdient.

Außerdem spielten:

TSV Legau – FC Heimertingen 1:1

Tore 0:1 (18.), 1:1 Timo Heberle (90.) Zuschauer 200 Schiedsrichter Simon Schwank

SG Sontheim/West. – TV Boos 0:2

Tore 0:1 Marco Gröner (75.), 0:2 Marco Gröner Zuschauer 150 Schiedsrichter Jakob Zinßer

TSV Ottobeuren – Lautrach-Iller. 1:0

Tore 1:0 Gregor Mang (77.) Zuschauer 180 Schiedsrichter Ingo Grieser



Kreisklasse Allgäu 2

Im Verfolgerduell zeigte die SG Kirchdorf/Rammingen dem TSV Kirchheim die Grenzen auf und erteilte den Gästen eine deftige 5:1-Lektion. Der TSV Zaisertshofen ist nach dem Pflichtsieg gegen Germaringen 2 jetzt alleiniger Spitzenreiter – auch weil der SV Bedernau dem FSV Lamerdingen ein Unentschieden abtrotzte.

SV Oberegg II – FC Buchloe 1:3 (0:2)

Tore 0:1 Manuel Scherers (13.), 0:2 Manuel Scherers (33.), 1:2 Kilian Moser (62.), 1:3 Manuel Scherers (65.) ), Zuschauer 80 Schiedsrichter Franz Langenmaier

Drei Treffer von Manuel Scherers sorgten für die Entscheidung.

FSV Lamerdingen – SV Bedernau 0:0

Zuschauer 120 Schiedsrichter Maik Seemann

Der Tabellensechste SV Bedernau leistete die erhoffte Schützenhilfe für den TSV Zaisertshofen und rang dem Tabellenzweiten FSV Lamerdingen einen hart erkämpften Punkt ab.

SG Kirchdorf/Rammingen – TSV Kirchheim 5:1 (4:0)

Tore 1:0 Simon Reitenberger (10.), 2:0 Sulayman Drammeh (13.), 3:0 Sebastian Bott (20.), 4:0 Tim Rauscher (25.) 5:0 Sulayman Drammeh (85.) 5:1 Daniel Geiger (89.), Zuschauer 120 Schiedsrichter Werner Mattis

Zu Spielbeginn hatte die SG mehrere Torchancen und belohnte sich gleich mit vier Treffern. Die Gäste hingegen taten sich schwer. Die Möglichkeit, kurz vor der Halbzeitpause einen Anschlusstreffer zu erzielen, gelang dem TSV Kirchheim nicht. So gingen die Gastgeber souverän mit einer klaren Führung in die Pause. Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die Gäste mehr im Spiel. Dennoch hatte die SG Kirchdorf/ Rammingen wieder die besseren Chancen und konnte in der 83. Minute auf 5:0 erhöhen. Zum Schluss der Begegnung konnte Kirchheim doch noch den Ehrentreffer erzielen.

SV Schlingen – SG Jengen/Waal 1:3

Tore 0:1 Simon Wachter (17.), 0:2 Florian Völk (59.), 0:3 Florian Völk (72.), 1:3 Tobias Kreuzer (71.) Zuschauer k.A. Schiedsrichter Lukas Lürzel

Beide Mannschaften begannen mit offensiver Ausrichtung, die Mannschaften neutralisierten sich anfangs im Mittelfeld. Nach der ersten Viertelstunde hatte Schlingen die erste große Chance, viele Beine verhinderten den finalen Abschluss. Im Gegenzug prallte der Ball nach einer unglücklichen Abwehraktion des Torwarts an den Fuß von Markter im eigenen Netz. Bei einem vermeintlichen Handspiel im Strafraum der Gäste blieb der Elfmeterpfiff für Schlingen aus. Im zweiten Spielabschnitt kam es erneut zu einer guten Möglichkeit für Schlingen, den Treffer zum 2:0 erzielten die Gäste kurz darauf mit einem Nachschuss nach einer ungeklärten Situation im Strafraum. Mit einem Heber ins lange Eck baute Völk die Führung weiter aus, diesmal gelang Schlingen im direkten Gegenzug durch Kreuzer der Anschlusstreffer.

SpVgg Baisweil-Lauchdorf. – SV Schöneberg 1:1 (1:1)

Tore 0:1 Sebastian Wurm (21.), 1:1 Raoul Klaus (26.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Rudolf Strischow

Einen verdienten Punkt nahm der SVS aus Baisweil mit. Beide Treffer fielen schon vor dem Seitenwechsel, danach lieferten sich die Teams ein Spiel auf Augenhöhe.

TSV Zaisertshofen – SVO Germaringen II 2:0 (0:0)

Tore 1:0 Julian Egger (67.), 2:0 David Wiedemann (79.), Zuschauer 80 Schiedsrichter Jürgen Warnck

Der Tabellenführer TSV Zaisertshofen tat sich in der ersten Halbzeit schwer, aus der eigenen Hälfte herauszukommen. Starker Wind erschwerte das Aufbauspiel, sodass sich die Mannschaft vor allem auf eine stabile Defensive konzentrieren musste. Die Abwehr stand sicher und ließ kaum Chancen für den SV Germaringen 2 zu.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der TSV Zaisertshofen offensiver und erspielte sich mehr Chancen. Der erlösende Führungstreffer fiel schließlich nach einer Ecke: Julian Egger köpfte den Ball präzise ins Netz.

Den Schlusspunkt setzte David Wiedemann mit einem sehenswerten Sonntagsschuss, der zum 2:0-Endstand führte. Damit sicherte sich der TSV Zaisertshofen verdient den Heimsieg.

A-Klasse Allgäu 2

Der SC Unterrieden bleibt das Maß der Dinge in der A-Klasse und deklassierte die Gäste aus Mindelheim mit 9:0. Kaum weniger gut aufgelegt waren die Stürmer des TSV Pfaffenhausen, die der Reserve des TSV Mindelheim gleich sieben Tore ins Netz legten. Der SV Mattsies bleibt dem SCU weiter ganz dicht auf den Fersen, der 2:1-Sieg gegen Breitenbrunn/Loppenhausen war einer deutlichen Leistungssteigerung zu verdanken.

SC Unterrieden – Türkiyemspor Mindelheim 9:0 (6:0)

Tore 1:0 Tim Strobl (6.), 2:0 Tobias Weinmann (14.), 3:0 Pius Nägele (23.), 4:0 Pius Nägele (25.), 5:0 Tobias Weinmann (42.), 6:0 Lukas Schneider (44.), 7:0 Ernes Kamberovic (ET, 69.), 8:0 Moritz Nägele (80.), 9:0 Martin Santjohanser (87.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Marco Bachmann

Der SCU begann druckvoll und kam gut ins Spiel. In regelmäßigen Abständen erzielte die Heimelf bis zur Halbzeit sechs Tore. Auffällig war, wie frei die SCU-Stürmer zum Abschluss kamen. Nach der Pause flachte das Spiel etwas ab. Dennoch lies es sich die heimische Offensive nicht nehmen, das Ergebnis auf 9:0 zu erhöhen.

TSV Mindelheim II – TSV Pfaffenhausen 1:7 (1:3)

Tore 0:1 Maximilian Steck (13.), 0:2 Fabian Zenuni (14.), 1:2 Tobias Hovanjek (28.), 1:3 Violent Bajrami (30.), 1:4 Fabian Zenuni (49.), 1:5 Shiqiprim Prushi (76.), 1:6 Fabian Zenuni (87.), 1:7 Fabian Zenuni (89.) Zuschauer 44 Schiedsrichter Vitus Böck

Total unter die Räder kam die TSV-Reserve vor allem in der 2. Halbzeit. Vier Treffer von Fabian Zenuni waren der Grundstein für den Sieg des TSV Pfaffenhausen, der damit auf Tuchfühlung zu den Spitzenplätzen bleibt.

TSV Mittelneufnach – TSV Kirchheim II 3:0 (2:0)

Tore 1:0 Niklas Kugelmann (12.), 2:0 Dennis Langhammer (28.), 3:0 Niklas Kugelmann (63.) Zuschauer 56 Schiedsrichter Karl Ritter

Der TSV Mittelneufnach bleibt dem Spitzenduo auf den Fersen. Die Heimelf war über die gesamte Spielzeit das bessere Team und schraubte das Ergebnis nach und nach in die Höhe. Die ersten drei Punkte im neuen Jahr für die Mittelneufnacher.

SV Mattsies – SG Breitenbrunn/Lopp. 2:1 (0:1)

Tore 0:1 Monching Banares (20.), 1:1 Daniel Haering (59.), 2:1 Christian Mayr (75.), Zuschauer 80 Schiedsrichter Norbert Wagner

Der SV Mattsies hat den zweiten Heimsieg im zweiten Spiel nach der Winterpause eingefahren. Die Gäste kamen vor der Pause besser mit dem schwer zu bespielenden Untergrund zurecht und gingen verdient mit einer Führung in die Halbzeit. Nach dem Wechsel waren die Gastgeber aber hellwach und drehten die Partie zu ihren Gunsten - auch dank des agilen Christian Mayr.

TSV Markt Wald – SV Salgen/Bronnen 4:0 (2:0)

Tore 1:0 Oguzhan Koc (6.), 2:0 Lucas Urbin (41.), 3:0 Lucas Urbin (48.), 4:0 Lucas Urbin (61.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Florian Wissmiller

Drei Punkte wollte der TSV Markt Wald – und das Team von Werner Mayer ließ den Worten auch Taten folgen. Lucas Urbin zerlegte die Hintermannschaft des SV Salgen-Bronnen mit drei Treffern praktisch im Alleingang.

FC 98 Auerbach/Stetten – SV Tussenhausen 0:1 (0:0)

Tore 0:1 Stefan Hösle (83.), Zuschauer 50 Schiedsrichter Bernd Gossner

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gab es nur wenige Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Im zweiten Durchgang waren die Gäste aus Tussenhausen etwas druckvoller und erzielten nach einem Eckball den Siegtreffer. Der FC 98 war danach aktiver, vor dem gegnerischen Tor aber trotzdem zu harmlos und bleibt somit Tabellenletzter.

SC Eppishausen – FC Bad Wörishofen II 2:0 (0:0)

Tore 1:0 Alexander Schletgauer (85.), 2:0 Lukas Wiblishauser (90.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Christian Mayer

Eine starke kämpferische Leistung war das Fundament für den etwas überraschenden Heimsieg des SCE gegen die favorisierten Kneippstädter. (mz)



A-Klasse Allgäu 3

Spitzenreiter FSV Dirlewang hatte spielfrei, dafür war die SG Amberg/Wiedergeltingen II in der A-Klasse Allgäu 3 wieder im Einsatz.

SG Amberg/W’geltingen II – SG Ebersbach 3:0 (1:0)

Tore 1:0 Maximilian Lang (38.), 2:0 Patrick Müller (68.), 3:0 Luke Rottmann (77.) Zuschauer 40 Schiedsrichter Bernd Gossner

Ein wichtiger 3:0-Heimsieg für das Team von SG-Trainer Benedikt Hartung. In der Zwei-Klassen-Tabelle der A-Klasse 3 hält die SG-Reserve damit Anschluss an die Spitzenteams.