So lief der Spieltag für die Teams aus dem Unterallgäu

Hängende Köpfe in der Kreisliga nach der Heimpleite gegen den SV Oberegg beim TSV Mindelheim, strahlende Gesichter nach Siegen beim TSV Kammlach und beim TSV Kirchheim. In der Kreisklasse bahnt sich ein Wettrennen um die Herbstmeisterschaft an. Das Spiel zwischen Bedernau und Direlwang wird von schweren Verletzungen überschattet.

Wenn ein Team nach zwölf Spieltagen nur zwölf Punkte auf dem Habenkonto hat, dann löst das keine Euphoriewelle aus. Dass der TSV Mindelheim als Absteiger aus der Bezirksliga auch in der Kreisklasse nicht in die Spur findet, zeigen die spärlichen zwölf Punkte und der enttäuschende 11. Tabellenplatz.

Kreisliga Allgäu Mitte

Wie unglücklich die 0:1-Niederlage gegen den SV Oberegg auch gewesen sein mag: Für die Ansprüche des TSV ist der bisherige Saisonverlauf mehr als enttäuschend.





TSV Mindelheim – SV Oberegg 0:1 (0:0)

Tore 0:1 Christian Faulstich (83.) Zuschauer 125 Schiedsrichter Sven Börmann

Es war eigentlich ein typisches 0:0-Spiel: Beide Mannschaften neutralisierten sich nahezu, es gab kaum zwingende Torchancen. Die beste Möglichkeit in der ersten Halbzeit hatte der SV Oberegg, vergab diese jedoch. „Das ist unser Problem“, sagte SVO-Trainer Manuel Neß. In den Minuten vor der Halbzeit kippte die Partie dann zugunsten der Hausherren, die jedoch ihrerseits keine gefährliche Aktion zustande brachten. Die beste Möglichkeit vergab dann in der zweiten Halbzeit Riccardo Schulz, der aus sieben Metern halbrechter Position an SVO-Keeper Joost Rahders scheiterte. Dann kam die 83. Spielminute: Nach einem Abstoß kam der SV Oberegg über die linke Angriffsseite an den Strafraum. Den Querpass musste Stürmer Christian Faulstich nur noch einschieben.

Für den gastgebenenden TSV Mindelheim ist die 0:1-Niederlage gegen den SV Oberegg (rot) denkbar unglückliche Niederlage eine weitere Enttäuschung. Foto: axel.schmidt.78@web.de

Allerdings ging dem Tor eine Fehlentscheidung voraus: Statt des Abstoßes hätte es eigentlich Eckball für den TSV Mindelheim geben müssen. „Dieses Ergebnis spiegelt unsere Situation wider“, sagte ein bedienter TSV-Trainer Edin Kahric nach der Partie, die letztlich mit 0:1 verloren ging. Denn außer einer Zehn-Minuten-Zeitstrafe gegen den meckernden Ferhan Yörür gab es für Mindelheim nichts mehr zu holen. „Man hat heute nicht gemerkt, dass es ein Derby ist“, sagte Kahric verärgert. Manuel Neß dagegen freute sich über die letztlich doch ordentliche Effektivität seiner Elf und sprach vor allem seiner Defensive ein großes Lob aus: „Unsere beiden Sechser haben heute, glaube ich, keinen Zweikampf verloren. Das war stark.“ (axe)

TSV Kammlach – FC Vikt. Buxheim 3:0 (1:0)

Tore 1:0 Manuel Funk (38.), 2:0 Tobias Diepolder (66.), 3:0 Manuel Funk (74.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Emrah Ertem

Nicht immer gewinnt das bessere Team. Dies musste die Viktoria aus Buxheim beim TSV Kammlach erfahren. Die Gäste agierten von Beginn an aggressiv im Zweikampfverhalten und ließen die Heimelf wenig zur Entfaltung kommen.

Es dauerte bis zur 38. Spielminute, in der der TSV einen Angriff der Buxheimer in der eigenen Hälfte abfing und Manuel Funk im Sturm angespielt wurde.

Dieser drehte sich mit dem Ball geschickt um seinen Gegenspieler, lief alleine auf Gasttorwart Lukas Bittner zu und schob flach ins linke untere Toreck zur Halbzeitführung ein. Die Gäste kamen druckvoller aus der Pause und der sichere Heimkeeper Hofmann musste so manchen Schuss aufs Tor entschärfen.

In dieser Druckphase der Buxheimer fiel das 2:0 für die Heimelf als Tobias Diepolder freistehend im Sechzehner den Ball ins linke Torwarteck schoss.

Kurze Zeit später schlenzte Alexander Schlosser den Ball, nach einem Freistoß im rechten Halbfeld, in den Fünfmeterraum und Manuel Funk drückte das Leder über die Torlinie zum 3:0.

Danach war der Wille der Gäste gebrochen und der TSV Kammlach sicherte sich die drei Punkte, ohne einen Gegentreffer hinnehmen zu müssen.

TSV Kirchheim – TSV Lautrach-Iller. 4:2 (3:0)

Tore 1:0 Niko Titz (20.), 2:0 Tobias Lutzenberger (25.), 3:0 Daniel Geiger (45.+2), 3:1Benjamin Kraus (55.), 4:1 Daniel Geiger (57.), 4:2 Alexander Bischof (79.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Jürgen Schneider

Schon zur Pause hatte sich der TSV eine komfortable 3:0-Führung erarbeitet. Nach der Pause nahm das Spiel an Fahrt auf und die Gäste machten mehr Druck. Doch Daniel Geiger stellte mit seinem zweiten Treffer die Weichen endgültig auf Heimsieg.

Die weiteren Spiele:

Buchloe – Stöttwang 0:1 (0:1)

Tore 0:1 Gideon Hagen (36.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Peter Skipor





Mauerstetten – Neugablonz 2:1

Tore 1:0 Martin Wahl (20.), 1:1 Benjamin Maier (47.), 2:1 Martin Wahl Zuschauer 230 Schiedsrichter Paul Brendelberger





MM’berg – Dickenreishausen 4:1

Tore 1:0 Michael Schulz (21.), 2:0 Tobias Zeller (23.), 3:0 Michael Schulz (51.), 3:1 Patrick Baur (82.), 4:1 Matthias Stettner (FE, 90.+2) Zuschauer 75 Schiedsrichter Thomas Krambs





Oberbeuren – Babenhausen 1:0

Tore 1:0 Urs Ebner (FE, 56.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Raphael Fickler

Kreisklasse Allgäu 1

Mit zwei Siegen war es für die Teams aus dem Unterallgäu ein guter Sonntag: Im Verfolgerduell hatte der SV Oberrieden gegen Woringen klar das bessere Ende für sich. Der SC Unterrieden entführte beim BSC Wolfertschwenden die drei Punkte.





Oberrieden – Woringen 3:0

Tore 1:0 Markus Rampp (19.), 2:0 Stefan Schalk (54.), 3:0 Markus Rampp (59.). Schiedsrichter Josef Faul

In einer relativ ausgeglichenen 1. Halbzeit entstand das 1:0 aus heiterem Himmel durch einen Pressschlag von Markus Rampp. In der 2. Halbzeit erhöhte der SVO durch einen Flugkopfball von Stefan Schalk aus unmöglichem Winkel. Rampp entschied die Partie in der 59. Minute, als er nach einer Flanke auf den langen Pfosten nur noch einschieben musste. Unterm Strich ein verdienter Sieg für den SVO.





Wolfertschwend. – Unterrieden 1:3

Tore k.A. Schiedsrichter Erwin Rauh

Kreisklasse Allgäu 2

Unterallgäu Als verdienter Sieger ging die SG Amberg/Wiedergeltingen im Spitzenspiel vom Platz. Damit bleibt der unterlegene SV Pforzen nur noch wegen des besseren Torverhältnisses in der Tabelle vor der SG. Der SV Schöneberg bleibt dran und holte sich im Verfolgerduell den 4:2-Sieg gegen Jengen/Waal.

SG Amberg/W’gelt. – SV Pforzen 2:0 (0:0)

Tore 1:0 Maximilian Lang (71.) 2:0 Deniz Subasi (84.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Matthias Kocher

Die heimische SG startete zwar spielbestimmend mit viel Ballbesitz, konnte sich jedoch genauso wie der Gast aus Pforzen kaum zwingende Chancen erarbeiten. Nach der Pause wurde die Heimelf energischer, musste jedoch nach einigen vergebenen, hochkarätigen Chancen bis zur 71. Minute warten, um den Führungstreffer zu bejubeln. Als Deniz Subasi den starken Gästetorwart Dennis Schmitz zum 2:0 überwand, war der hart erarbeitete Heimsieg gegen den Spitzenreiter besiegelt.

SV Schöneberg – SG Jengen/Waal 4:2

Tore 1:0 David Deseive (12.), 1:1 Michael Demmler (40.), 2:1 Dominik Zellhuber (57.), 2:2 Michael Demmler (FE, 68.), 3:2 Dominik Zellhuber (85.), 4:2 Lukas Kurz (90.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Daniel Hartmann

Ein intensives Spiel erlebten die zahlreichen Zuschauer bei herrlichem Fußballwetter. Kampf und Einsatz um jeden Ball machten es dem Schiedsrichter nicht einfach, das Spiel zu leiten. Beide Seiten waren fast zwangsläufig mit einigen Entscheidungen nicht einverstanden. Die Heimelf kam sehr gut in das Spitzenspiel und ging verdient durch ein schön herausgespieltes Tor von Davids Deseive in Führung. Jengen/Waal übernahm zunehmend die Spielkontrolle und kam vor der Pause durch Michael Demmler zum Ausgleich. In einer weiteren Drangphase der Gäste brachte Dominik Zellhuber die Heimelf erneut in Führung. Durch einen sehr umstrittenen Foulelfmeter konnte Michael Demmler erneut ausgleichen. Die Einwechslung von Maxi Mayer und Andreas Schnalke brachte neuen Schwung ins Schöneberger Angriffsspiel. Dominik Zellhuber und Lukas Kurz erzielten die Treffer zum glücklichen Sieg gegen gleichwertige Gäste.

TSV Mittelneufnach – TSV Zaisertshofen 1:3

Tore k.A. Schiedsrichter Norbert Wagner

Die Heimelf begann stark und so war die 1:0-Führung verdient. Dann kam der Gast aus Zaisertshofen besser in Schwung und holte einen am Ende auch verdienten Auswärtssieg.

FC Bad Wörishofen – SVO Germaringen II 2:0

Tore 1:0 Adrian Bartsch (15.), 2:0 Maximilian Süli (47.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Harald Kutzke

Mit einem ungefährdeten Heimsieg meldeten die Kneippstädter ihre Ansprüche in Richtung Herbstmeisterschaft an. Für den Führungstreffer in der 20. Minute sorgten die Bartsch-Brüder in Koproduktion. Danach dominierten die Platzherren das Spiel fast nach Belieben, Schlussmann Daniel Berchtold musste vor der Pause keinen einzigen Ball abwehren. Im zweiten Durchgang änderte sich nicht viel, die Gäste agierten weitgehend harmlos und der FCW tat nicht viel mehr als nötig. Mit dem 2:0 durch Maximilian Süli im Nachschuss war die Partie frühzeitig entschieden.

SV Bedernau – FSV Dirlewang 2:1

Tore 1:0 Lukas Nitsche (34.), 2:0 Patrick Schuster (58.), 2:1 Matthias Fleschhut (FE). Zuschuer 100 Schiedsrichter Marcus Heider

An einem gebrauchten Sonntag wurde das Spiel zur Nebensache. Zunächst verletzte sich der Dirlewanger Torhüter schwer, was eine lange Spielunterbrechung nach sich zog. Nach Wiederanpfiff war es bis zum Schluss ein hektisches und emotionales Spiel, in dem sich zu allem Überfluss kurz vor Schluss noch ein Bedernauer Spieler vermutlich schwer verletzte.

SG Kirchdorf/Ramm. – FSV Lamerdingen 1:1

Tore 1:0 Tim Rauscher (9.), 1:1 Ferdinand May (87.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Karl Domberger

In der ersten Hälfte einer kampfbetonten Partie konnte die Heimelf die zwingenderen Chancen herausspielen und nutze eine zur frühen Führung. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Fast mit dem Schlusspfiff konnten die Gäste aus Lamerdingen den stark agierenden Heimtorhüter Thomas Seitz doch noch überwinden, der zuvor einen Foulelfmeter und einige hochkarätige Chancen der Gäste entschärfen und die Stürmer zur Weißglut bringen konnte. Schlussendlich ist die Punkteteilung leistungsgerecht.

Mehr als ein 1:1 gegen den FSV Lamerdingen war für die SG Kirchdorf/Rammingen (schwarz) nicht drin. Foto: Andreas Lenuweit

SVS Türkheim – FC Blonhofen 0:0

Zuschauer 65 Schiedsrichter Franz Höld

Das Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften war von vielen Mittelfeldduellen geprägt und bot wenige echte Torchancen. Für Gefahr beim FC Blonhofen sorgte zweimal der SVS mit Rückpässen in die Beine eines Angreifers, die aber jeweils nicht verwertet werden konnten. In Ermangelung echter Großchancen lebte das Spiel von der Spannung und endete nach 90 Minuten mit einer gerechten Punkteteilung.

A-Klasse Allgäu 2

Die SG Breitenbrunn/Loppenhausen ist immer noch Tabellenführer, doch die Niederlage gegen den FC 98 Auerbach/Stetten wird Spuren hinterlassen.





Bad Wörishofen II – Mattsies 0:2

Tore 0:1 Daniel Haering (43.), 0:2 Marco Kaiser (86.) Zuschauer 30 Schiedsrichter Michael Großkopf

Der SV Mattsies konnte sich mit dem Sieg aus der Abstiegszone verabschieden, während die FCW-Reserve weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz rangiert. Dem FCW gehörten die ersten 20 Minuten, doch fehlte es an Durchschlagskraft, um zum Torerfolg zu kommen. Der Führungstreffer der Gäste kurz vor dem Halbzeitpfiff kam zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Für die endgültige Entscheidung sorgte Marco Kaiser kurz vor Spielende, als er Andre Warschun im Wörishofer Tor mit einem trockenen Schuss keine Abwehrchance ließ.





Kirchheim II – Markt Wald 5:0 (3:0)

Tore 1:0 Nico Waltenberger (8.), 2:0 Jonas Westermaier (27.), 3:0 Nico Waltenberger (34.), 4:0 Christian Holzheu (70.), 5:0 Maximilian Ziegler-Freisinger (76.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Wolfgang Glaser

Einen ungefährdeten und auch in dieser höhe völlig verdienten 5:0-Kantersieg verbucht die TSV-Reserve gegen schwache Gäste. Der TSV Markt Wald blieb blass und konnte sich keine einzige nennenswerte Torchance erspielen.





Breitenbrunn/Loppenhausen – Auerbach/Stetten 0:3

Tore 0:1 Andreas Nusser (ET, 15.), 0:2 Nick Seibold (56.), 0:3 Oliver Bittner (85.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Yilmaz Fidan

Der Tabellenführer begann druckvoll und wollte die Weichen schnell Richtung Sieg stellen. Ein verhängnisvoller Abstimmungsfehler führte zur Führung der Gäste, die in der ersten Hälfte keine eigene Torchance zu verbuchen hatten. Unbeirrt davon drängte die Heimelf auf den Ausgleich, aber es waren die Gäste, die nach dem Seitenwechsel mit ihrem ersten Torschuss auf 0:2 erhöhten. Die Gastgeber fingen sich den dritten Treffer des Tages per Strafstoß.





Schlingen – Salgen/Bronnen 3:1

Tore 1:0 Niko Cancar (14.), 2:0 Leon Gerlich (34.), 3:0 Leon Gerlich (60.), 3:1 Tobias Wörishofer Zuschauer 75 Schiedsrichter Klaus Schweihofer

Druckvoll begann der SV Schlingen und hatte bereits in der ersten Minute eine Torchance herausgespielt. Hochmotiviert erarbeitete die Heimmannschaft eine Chance nach der anderen und es dauerte gerade mal eine Viertelstunde, bis der Ball zum 1:0 im Netz der Gäste zappelte. In der unterhaltsamen, aber körperbetonten Partie baute Leon Gerlich die Führung zweimal aus. Salgen-Bronnen kam erst im zweiten Spielabschnitt mit einer Standardsituation nach Eckball zum Anschlußtreffer. In der Nachspielzeit flog Lukas Schröther nach grobem Faulspiel mit Rot vom Platz.





SG Amberg/Wiedergeltingen 2 – TSV Pfaffenhausen 2:1

Tore 1:0 Christoph Pantel (61.), 2:0 Christoph Halbedl (78.), 2:1 Michael Bichler (83.) Zuschauer 80 Schiedsrichter

Klaus Schweihofer

Erst in der zweiten Spielhälfte besannen sich die Spieler auf das Toreschießen. Die SG hält mit dem knappen 2:1-Sieg Anschluss an die Spitze, der TSV Pfaffenhausen rutscht weiter ab. Der Abschlusstreffer kam zu spät.





A-Klasse Allgäu 3

Mit einem souveränen 5:0-Heimsieg fertigte die TSV-Reserve den Gast aus Günz-Lauben ab und bleibt Spitzenreiter Heimertingen in der A-Klasse Allgäu 3 auf den Fersen. Oberegg 2 erkämpft sich durch ein spätes Tor noch das 2:2-Unentschieden.





Mindelheim II – Günz-Lauben II 5:0

Tore 1:0 Onour Mamout Oglou (20.), 2:0 Benedikt Deigendesch (47.), 3:0 Jonas meier (53.), 4:0 Tim Hacker (60.), 5:0 Benedikt Deigendesch (65.) Zuschauer 44 Schiedsrichter Franz Höld





Steinheim II – Oberegg II 2:2 (1:1)

Tore 1:0 Adrian Castro (3.), 1:1 Markus Maier (27.), 2:1 Maik Thiel (78.), 2:2 Maximilian Littow (86.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Frank Waibel