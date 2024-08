So spielten die Teams aus dem Unterallgäu in der Kreisliga, Kreisklasse und A-Klasse

Kreisliga Allgäu Nord

Der TSV Mindelheim hat den drohenden Fehlstart in der Kreisliga abgeschüttelt und mit einem deutlichen und verdienten 3:0-Sieg gegen den TSV Legau ein Ausrufezeichen gesetzt. Davon kann der SV Oberegg nur träumen: Vor eigenem Anhang kam der SVO gehörig unter die Räder und kassierte eine deftige 1:7-Packung. Das Spiel der SG Amberg/Wiedergeltingen gegen den FC Hawangen war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet (Bericht folgt)

TSV Mindelheim - TSV Legau 3:0 (1:0)

Tore Milan Etmans (27.), 2:0 Anel Junuzovic (82.), 3:0 Patrick Eckers (90.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Lukas Dimdik

» Ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg für den TSV Mindelheim, der trotz der Personalnöte eine überzeugende und überlegene Leistung zeigte. Das Rumpfteam übernahm von Beginn an die Initiative und wurde nach knapp einer halben Stunde mit dem 1:0 belohnt. Dann wurde um jeden Ball gefightet, doch es musste bis zur 82. Minute gezittert werden, ehe Anel Junuzovic das erlösende und vorentscheidende 2:0 gelang. Patrick Eckers machte praktisch mit dem Schlusspfiff den Sack zu.

SV Oberegg - TV Boos 1:7 (0:4)

Tore 0:1 Dominik Erhard (10.), 0:2 Bernd Betz (37.), 0:3 Moritz Schick (41.), 0:4 Bernd Betz (44.), 0:5 Marco Gröner (69.), 0:6 Marco Gröner (76.), 0:7 Bernd Betz (78.), 1:7 Sebastian Huber (83.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Dennis Picknik

» Eine saubere Schlappe bezog der heimische SVO auf eigenem Platz gegen den TV Boos. Der SVO startete fulminant und hatte zwei Chancen durch Maurus. In der 7. Spielminute fiel nach einer Ecke der überraschende Führungstreffer der Gäste. Oberegg spielte gefällig, aber oft zu ungenau und umständlich in die Spitzen. Der TV Boos mit seiner abgeklärten Spielweise hatte leichtes Spiel, die Bälle zu verteidigen und auf Fehler der Heimmannschaft zu warten. Was dann durch Peter Betz geschah: Jetzt ging es Schlag auf Schlag und jeder Fehler wurde bis zum Ende bestraft. Den Ehrentreffer schaffte der SVO noch durch Huber. Der klassische Fehlstart des SVO ist am Tabellenplatz abzulesen.

Die weiteren Spiele:

TV Bad Grönenbach - FC Heimertingen 3:3 (1:1)

TSV Ottobeuren - SC Ronsberg 1:3 (1:1)

SV Memmingerberg - DJK Ost Memmingen 0:3 (0:1

Kreisklasse Allgäu 2

Aufsteiger gegen Absteiger: Der SV Bedernau nahm beim TSV Kirchheim seinen ersten Kreisklassen-Punkt mit. Aufsteiger SV Schlingen startete mit einem knappen 3:2-Sieg gegen SV Schöneberg in die Saison.

SV Oberegg II -SVO Germaringen II 2:1 (1:0)

Tore 1:0 Yannik Bräckle (37.), 2:0 Kilian Moser (49.), 2:1 Timo Schantin (66.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Manfred Schmid

» Eine geschlossene Mannschaftsleistung zeigte die Zweite des SVO und machte den ersten Sieg perfekt. Von Anfang an wurde nach vorne gespielt und die Gästeabwehr hatte einiges zu tun. Ein schön erkämpfter Ball durch Huber mit anschließender Hereingabe auf Bräckle brachte die Führung. Die Gäste hatten kaum Chancen und so ging es in die Halbzeit. Oberegg startet dann wieder besser und Youngster Kilian Moser besorgte das 2:0. Die Gäste konnten noch einmal verkürzen, aber am Ende ging der SVO verdient als Sieger vom Platz.

SV Schlingen -SV Schöneberg 3:2 (1:2)

Tore 0:1 Mathias Wucher (6.), 0:2 Lukas Kurz (22.), 1:2 Noah Kienle (23.), 2:2 Niklas Kusterer (55.), 3:2 Nico Cancar Zuschauer 80 Schiedsrichter

» Im Auftaktspiel geraten die Hausherren früh in Rückstand. Nach einem Freistoßtor für die Gäste konnte im Gegenzug der Anschlusstreffer gesetzt werden. Beide Mannschaften schenken sich in Folge nichts und es entwickelte sich eine von Hektik geprägte Partie. Schlingens Kapitän Niclas Kusterer ließ in regelmäßigen Abständen Chancen liegen. Schöneberg blieb über Standards und Konter gefährlich. Mit Wiederanpfiff bot Heimtorwart Kaufmann zweimal Paroli und verhinderte einen weiteren Treffer. Das Tor des Tages zum Ausgleich zimmerte Niklas Kusterer per Freistoß unter die Latte. In Unterzahl gelang dann der Führungstreffer sehenswert aus der Distanz. Dem Ansturm der Gäste hielt Schlingen stand und startet somit erfolgreich in die neue Spielklasse.

SG Kirchdorf-Rammingen -SG Jengen/Waal 3:2 (2:2)

Tore 1:0 Timo Nieberle (5.), 1:1 Florian Völk (10.), 1:2 Florian Völk (20.), 2:2 Timo Nieberle (35.), 3:2 Timo Nieberle (70.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Georgios Farganis.

»Bei Fritz-Walter-Wetter nutzten beide Teams ihre erste hochkarätige Gelegenheit. Im weiteren Verlauf einer munteren ersten Hälfte folgten viele Chancen auf beiden Seiten und zur Halbzeit stand es 2:2. Mitte der zweiten Hälfte riss die Heimelf das Spiel an sich und Timo Nieberle schnürte seinen Hattrick. Im Anschluss verpasste es die Heimelf, den Sack endgültig zuzumachen, sodass es bis zum Ende spannend blieb. Am letztlich verdienten Heimsieg im Duell der SGs änderte das allerdings nichts mehr.

SV Bedernau -TSV Kirchheim 1:1 (1:0)

Tore 1:0 Tom Polonyi (21.), 1:1 Tim Kreuzer (49.), Zuschauer 80 Schiedsrichter Florian Wissmiller

In der ersten Halbzeit verpasste es der SVB nach dem frühen Führungstreffer weitere Tore nachzulegen. Die Gäste aus Kirchheim wurden mit Beginn der zweiten Halbzeit besser und verdienten sich so das am Ende gerechte Unentschieden. Sauer waren die Gastgeber, weil der Ausgleichstreffer aus einer nach ihrer Sicht klaren Abseitsposition fiel.

TSV Zaisertshofen - FSV Lamderdingen 3:1

Tore k.A. Schiedsrichter Franz Langenmaier

» Im ersten Heimspiel der Saison ging der heimische TSV bereits nach vier Minuten durch einen Fernschuss von Schäffler in Führung. Nach rund einer halben Stunde glichen die Gäste mit einem sehenswerten Angriff zum 1:1 Pausenstand aus.

Mit dem ersten Standard der zweiten Halbzeit köpfte Egger den Gastgeber in Führung. Mitte der zweiten Halbzeit hielt dann der Torhüter des TSV Zaisertshofen seine Männer mit zwei starken Paraden im Spiel. Die Gäste aus Lamerdingen durch eine vermeidbare Zeitstrafe selbst schwächten, setzte sich letztendlich Schäffler mit seinem Doppelpack zum 3:1-Endstand für den TSV Zaisertshofen durch.

A-Klasse Allgäu

Acht Tore in einem Spiel, die Hälfte davon von einem Spieler: Die Partie zwischen dem FC Auerbach/Stetten und der Reserve des FC Bad Wörishofen hatte es in sich. Lucas Urbin entschied das Spiel fast im Alleingang und erzielte in nur 19 Minuten gleich vier Treffer.

TSV Mindelheim II - TSV Kirchheim II 1:0 (0:0)

Tor Markus Purz (65.) Zuschauer 30 Schiedsrichter Rene Fierling

Mit seinem entscheidenden Treffer vermieste Markus Purz der Kirchheimer Reserve den Nachmittag. Damit steht Kirchheim 2 noch ohne eigenes Tor, nach dem bitteren 0:11-Debakel gegen Eppishausen aber schon mit zwölf Gegentreffern am Tabellenende.

FC 98 Auerbach/Stetten - FC Bad Wörishofen II 3:5 (1:4)

Tore 1:0 Nick Seibold (12.), 1:1 Lucas Urbin (15.), 1:2 Lucas Urbin (17.), 1:3 Lucas Urbin (29.), 1:4 Lucas Urbin (34.), 2:4 Daniel Schindler (50.), 3:4 Christian Schmid (60.), 3:5 Edin Bajramovic (90.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Bernhard Maurer

Was für ein Spiel! Die FCW-Reserve nimm den Dreier mit aus diesem torreichen und rassigen A-Klassen-Spiel. Lucas Urbin war in der ersten Halbzeit nicht zu halten und traf fast nach Belieben.

SV Salgen/Bronnen - SV Mattsies 3:5 (0:3)

Tore 0:1 Jonas Meier (14.), 0:2 Christian Mayr (14.), 0:3 Daniel Häring (FE, 45.), 1:3 Tobias Wörishofer (49.),1:4 Jonas Meier (51.), 1:5 Johannes Dietrich (76.), 2:5 Michael Siesmeir (87.), 3:5 Maximilian Schneider (90.) Schiedsrichter Jürgen Warnck

» Der heimische SV startete in das Spiel mit einer total verunsicherten Abwehrleistung. Der SV Mattsies war von Beginn an wach und erspielte sich Tormöglichkeiten vor allem durch katastrophale Abwehrfehler. Zu Beginn der 2. Halbzeit das gleiche und es stand 1:4. Dann weiter ein schlechtes ausgeglichenes Spiel und weitere Treffer auf beiden Seiten. Nur dem Heimtorwart Manuel Wolf ist es zu verdanken, dass es beiden fünf Gästetoren blieb.

TSV Mittelneufnach - B’brunn/Loppenhausen 2:1

Tore 0:1 Manuel Dirnagel (27.), 1:1 Rene Schmid (52.), 2:1 Dennis Hedrich (FE, 56.) Zuschauer 100 Schiedsrichter

» Die Heimelf sichert sich den ersten Erfolg der Saison. Dabei drehte sie einen Pausenrückstand. Letztendlich wurde das Chancenplus in einer umkämpften Partie in einen verdienten Sieg umgemünzt.

SV Tussenhausen - Türk. Mindelheim 3:1 (0:1)

Tore 0:1 Ibrahim Özgün (45.), 1:1 Quirin Riedele (FE, 47.), 2:1 Andreas Ganal (57.), 3:1 Marc Egner (86.), Zuschauer 40 Schiedsrichter

» In der ersten Halbzeit verpasste es der SV Tussenhausen, sein deutliches Chancen-Plus in Tore umzuwandeln. Türkiyemspor nutze dies aus und ging 0:1 in Führung. In der zweiten Halbzeit kämpfte sich Tussenhausen zurück und erzielte durch einen Elfmeter den Anschlusstreffer. Kurz darauf ging Tussenhausen dann in Führung und konnte in einer spannenden Schlussphase die Führung noch einmal ausbauen.

TSV Markt Wald - SC Unterrieden 2:3 (2:3)

Tore 0:1 Martin Santjohanser (7.), 1:1 k:A. (25.), 2:1 k.A. (39.), 2:2 Christian Landsperger (40.), 2:3 Christian Landsperger (45.) Schiedsrichter Norbert Wagner

Schon mit dem Pausenpfiff war das Toreschießen in Markt Wald beendet. Das Wetter machte es bei tiefem Boden noch schwerer für beide Teams.