Fußball im Unterallgäu Spannende Spiele und ein Schützenfest

In der Kreisliga Allgäu Nord geht die Erfolgsserie des TSV Mindelheim weiter, in der Kreisklasse verteidigt der TSV Zaisertshofen seinen Spitzenplatz. Was sonst noch los war im Unterallgäuer Fußball.