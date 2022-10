Spannender Spieltag für die Teams aus dem Unterallgäu

Ein Klasse-Spiel mit sieben Toren sahen die 500 (!) Zuschauer beim Spitzenspiel der Kreisliga in Babenhausen. Am Ende bejubelte der Tabellenführer einen 4:3-Heimsieg, der nach einer scheinbar komfortablen 4:0-Führung nach knapp einer Stunde auch schon gesichert schien.

Kreisliga Mitte

Doch dann zeigte der TSV Kammlach, warum er zu Recht zu den Spitzenteams der Kreisliga zählt: Mit spielerischem Können, Kampfgeist und Mentalität startete der TSV eine furiose Aufholjagd – und doch standen die Kammlacher am Ende mit leeren Händen da. Die Partie FC Viktoria Buxheim – TSV Mindelheim fiel aus, da die Gastgeber einige Corona-Fälle in der Mannschaft hatten. Das Spiel wird am Mittwoch, 19. Oktober, nachgeholt.

TSV Babenhausen – TSV Kammlach 4:3 (2:0)

Tore 1:0 Fatih Ademi (1.), 2:0 Steffen Alexander Graf (45.), 3:0 Ugur Kiral ((53.), 4:0 Christoph Tels (59.), 4:2 Manuel Funk 62.), 4:3 Tobias Albenstetter (FE, 81.) Zuschauer 500 Schiedsrichter Sebastian Fleschhut

Kaum waren die Teams auf dem Platz, stand es auch schon 1:0 für den Tabellenführer. Und kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang dem TSV Babenhausen dann auch noch der moralisch wichtige 2:0-Treffer. Auf 4:0 baute Babenhausen seine Führung aus – doch nach knapp einer Stunde dann die Wende: Jetzt riss der TSV Kammlach das Spiel an sich und als Tobias Albenstetter in der Schlussphase einen Strafstoß verwandelte, schien alles möglich. Der TSV Kammlach warf alles nach vorn, doch der Ausgleich wollte einfach nicht mehr fallen. Die 500 Fans sahen ein packendes und spannendes Spitzenspiel, das diese Bezeichnung auch verdient hatte.

Ein Klasse-Spiel mit sieben Toren sahen die 500 Zuschauer beim Spitzenspiel der Kreisliga zwichen dem TSV Babenhausen und dem TSV Kammlach (gelb-schwarz) Foto: Siegfried Rebhan

SV Oberegg – TSV Kirchheim 0:3 (0:2)

Tore 0:1 Tobias Lutzenberger (23.), 0:2 Tobias Lutzenberger (45.), 0:3 Niko Titz (6.) Zuschauer 124 Schiedsrichter Sarah Hofmann

Ein rassiges und schnelles Spiel sahen die Zuschauer in Oberegg in der ersten Halbzeit. Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern. Danach rettete noch einmal das Lattenkreuz für den SV Oberegg, doch kurz drauf schob Tobias Lutzenberger zur Führung der Gäste aus Kirchheim ein. Mit dem Pausenpfiff erhöhten die Kirchheimer mit einem schnell und weit ausgeführten Einwurf auf den Fuß von „Doppelpacker“ Tobias Lutzenberger vorentscheiden auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel fand die Heimmannschaft kaum mehr ein Mittel gegen die aggressive Gästemannschaft. Mit einem Konter durch Niko Titz stellte der TSV Kirchheim dann den Endstand zum 3:0-Sieg her, der den TSV Kirchheim auf den 8. Tabellenrang bringt.

Ein rassiges und schnelles Spiel sahen die Zuschauer in Oberegg. Am Ende siegte der Gast aus Kirchheim. Foto: Andreas Lenuweit

Die weiteren Spiele:

Buchloe – Mauerstetten 2:3 (1:1)

Tore 0:1 Fabian Marx (16.), 1:1 Manuel Scherers (FE, 32.), 2:1 Dominik Zinner (57.), 2:2 Joshua Krause (62.), 2:3 Leon Scheske (83.) Zuschauer 95 Schiedsrichter Jaqueline Heß





Stöttwang – Ost Memmingen 1:6

Tore 0:1 Daniel Jarosch (9.), 0:2 Eigentor Dennis Kohl (15.), 0:3 Marius Scheuerl (18.), 1:3 Christian Vorbach (20.), 1:4 Lukas Halbig (23.), 1:5 Naim Nimanaj (55.), 1:6 Lukas Halbig (59.) Schiedsrichter Lukas Häring





Lautrach-Iller. – Neugablonz 4:2

Tore 0:1 Mathias Franke (26.), 1:1 Flaorian Schwamm (30.), 2:1 Alexander Bischof (65.), 3:1 Alexander Bischof (74.), 3:2 Benjamin Maier (75.), 4:2 Manuel Fischer (90.) Schiedsrichter Maximilian Wagner





Dickenreishausen – Oberbeuren 1:2

Tore 1:0 Patrick Baur (FE, 34.), 1:1 Otto Giesder (40.), 1:2 Johannes Koller (62.) Zuschauer 200 Schiedsrichter Maik Kaack





Kreisklasse Allgäu 1

Mit einem überzeugenden 2:0-Heimsieg hat sich der SVO im oberen Tabellendrittel festgesetzt. Zwei Treffer von Martin Moser brachten die Entscheidung. Eine lösbare Aufgabe schien den SC Unterrieden zu erwarten, doch die Gäste nahmen mit einem klaren 1:4 die Punkte mit nach Steinheim.





Oberrieden – Erkheim II 2:0 (0:0)

Tore 1:0 Martin Mooser (50.), 2:0 Martin Mooser (56.), 2:1 Christopher Hartmann (62.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Werner Mattis

In einer chancenarmen ersten Halbzeit hielt die tief stehende Gastmannschaft gegen eine grundsätzlich feldüberlegene Heimelf gut dagegen. Ein früher Treffer nach dem Seitenwechsel durch den nach Einwechslung stark aufspielenden Martin Mooser erwies sich für die Heimelf als Dosenöffner für einen letztlich ungefährdeten Heimsieg, der ohne Aluminiumpech und mit mehr Abschlussglück durchaus hätte höher ausfallen können.





Unterrieden – Steinheim 1:4 (1:1)

Tore 0:1 Thomas Einsiedler (FE, 28.), 1:1 Tobias Weinmann (35.), 1:2 Thomas Einsiedler (58.), 1:3 Ingo Golavsek (62.), 1:4 Thomas Einsiedler (FE, 69.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Ulas Kurt

Ein Foulelfmeter brachte die Gäste aus Steinheim in Führung. Mit dem Ausgleich durch Tobias Weinmann nach einer guten halben Stunde kam Unterrieden besser ins Spiel. Statt einer offenen Partie sahen die Zuschauer nach dem Wiederanpfiff weitere Treffer aber nur auf der Seite der Gäste, die am Ende verdient drei Punkte mit nach Hause nahmen.





Kreisklasse Allgäu 2

Mit einem Pünktchen musste sich der SV Schöneberg in Mittelneufnach begnügen und büßte so die Tabellenführung ein. Der SV Pforzen schlug Jengen/Waal mit 5:2 und zog an Schöneberg vorbei. Der FSV Dirlewang wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Aufsteiger SG Kirchdorf/Rammingen nahm die Punkte mit.





SVO Germaringen II –SV Bedernau 1:0 (1:0)

Tore 1:0 Thomas Hocke (8.), Zuschauer 50 Schiedsrichter Ercan Sevik

Ein spannendes Spiel, das am Ende einen glücklichen Sieger hatte: In der turbulenten Schlussphase hatte Lukas Nitsche in der Nachspielzeit die Chance zum Ausgleich auf dem Fuß – doch der Ball verfehlte knapp das Ziel und die Heimelf konnte drei Punkte bejubeln.





TSV Mittelneufnach – SV Schöneberg 1:1 (0:0)

Tore 1:0 Louis Wech (86.), 1:1 Christian Lampert (90.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Marco Barchmann

In einem intensiven Spiel trennen sich die Mannschaften Unentschieden. Lange mussten die Fans jedoch auf Tore warten: Die Heimelf ging erst in der 86. Minute durch einen Eckball in Führung, musste jedoch mit dem Abpfiff den Gegentreffer des Favoriten hinnehmen.

SV Pforzen – SG Jengen/Waal 5:2 (2:1)

Tore 0:1 Michael Demmler (14.), 1:1 Marcel Heldt (24.), 2:1 Marcel Heldt (36.), 3:1 Julian Krolikowski (68.), 3:2 Michael Demmler (70.) 4:2 Adrian Kreit (73.), 5:2 Adrian Kreit (79.) Schiedsrichter Francesco Bibbo

Ein blendend aufgelegter Adrian Kreit machte in der zweiten Spielhälfte den Unterschied und sorgte mit zwei Treffern für die Entscheidung.





FC Blonhofen – SG Amberg/W’gelt. 4:2

Tore K.A. Schiedsrichter Josef Wettengl

Ein herber Rückschlag für die SG, die den Sprung nach ganz oben durch die klare Niederlage verpasst hat.





FSV Lamerdingen – SVS Türkheim 2:0

Tore 1:0 Michael Schuster (46.), 2:0 Michael Schuster (90.) Zuschauer 140 Schiedsrichter Raphael Fickler

Das war es dann mit der Türkheimer Erfolgsserie: Nach drei Siegen in Folge setzte es beim FSV Lamderdingen eine durchaus ärgerliche Niederlage. Den Gästen merkte man das Selbstvertrauen zunächst an. Sie übernahmen von Beginn an das Spiel und erarbeiteten sich zwei gute Tormöglichkeiten. Die Abschlüsse waren am Ende zu ungenau. Die Lamerdinger verteidigten tief und suchten ihre Chance im Konter. Mit dem ersten sehenswerten Angriff über die rechte Seite brachte Schuster sein Team in Führung. In der zweiten Halbzeit änderte sich am Spielverlauf nichts. In der Mitte des zweiten Durchgangs drängte der SV mit zahlreichen Standardorganisation auf den Ausgleich. Als die Türkheimer alles nach vorne warfen, traf erneut Schuster mit seinem zweiten Tor zum Heimsieg. In einer hitzigen und kampfbetonten Partie hatte der Unparteiische das Spiel stets im Griff.





FSV Dirlewang –SG Kirchdorf/Ramm. 0:2

Tore 0:1 Sebastian Bott (18.), 0:2 Timo Nieberle (41.). Zuschauer 150 Schiedsrichter Rudolf Schaur

In einem mäßigen Derby, in dem größtenteils mit langen Bällen agiert wurde, kam der Gast zur beruhigenden Führung, indem sich die Gästespieler in der ersten Halbzeit zwei Mal energisch durchsetzen konnten. Dirlewang versuchte, über den Kampf das Spiel an sich zu reißen, vergab aber die wenigen sich bietenden Chancen.





Der FSV Dirlewang (rote Trikots) blieb auch gegen Rammingen/Kirchdorf ohne Erfolgserlebnis. Foto: Andreas Lenuweit

A-Klasse Allgäu 2

Im Topspiel teilten sich die Teams aus Schlingen und Breitenbrunn/Loppenhausen die Punkte. Der SV Tussenhausen bleibt in Lauerstellung.





Kirchheim II – Amberg/W’gelt. II 3:1

Tore 1:0 Patrick Waltenberger (31.), 2:0 Manuel Reichle (39.), 3:0 Martin Loracher (60.), 3:1 Tobias Sirch (80.) Zuschauer 30 Schiedsrichter Klaus Scheihofer

Souveräner Heimsieg für die TSV-Reserve: Martin Loracher machte nach gut einer Stunde den sprichwörtlichen Sack zu und erzielte das vorentscheidende 3:0 für die Gastgeber. Der Treffer zum 1:3 kam dann zu spät.





Lamerdingen II – Markt Wald 0:1

Tore 0:1 Tobias Hörtrich (3.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Robert Sürth

Der TSV Markt Wald ging mit der ersten Torchance in Führung. Tobias Hörtrich nutzte dabei eine Unstimmigkeit in der Hintermannschaft des FSV. Weitere Einschussmöglichkeiten waren in der ersten Halbzeit Mangelware. In der zweiten Halbzeit stemmten sich die Lamerdinger Reserve gegen die neunte Niederlage in Folge. Die Verteidigung des TSV stand jedoch sattelfest und ließ keinen Gegentreffer mehr zu. Die Ostallgäuer bleiben nach der erneuten Pleite punktlos Tabellenletzter, während Markt Wald seit langer Zeit einen Sieg feiern darf.





Salgen/Br. – Bad Wörishofen II 0:1

Tore 0:1 Maximilian Sontheimer (67.) Zuschauer 561 Schiedsrichter Steffen Kibler

Ein wichtiger Dreier für die Reserve aus der Kneippstadt: Bereits nach zehn Spielminuten hatten die Gäste eine Riesenchance, doch das leere Tor wurde nicht getroffen. Nach über lange Zeit ausgeglichenen Spiel mit wenig Torgelegenheiten erzielten die Gäste nach einer schönen Einzelaktion das goldene Tor. Trotz Bemühen der Heimelf reichte es wieder mal nicht zu einem Treffer.





Schlingen – Breitenbrunn/Lopp. 1:1

Tore 1:0 Eigentor (5.) 1:1 Manuel Nußer (50.), Zuschauer 111 Schiedsrichter Vitus Böck

Die erste scharf ausgeführte Ecke zwang die Gäste zum Eigentor. Beide Mannschaften waren danach um Kontrolle bemüht, die Hausherren hatten mehr Chancen. Nach Stellungsfehler des Torwarts konnte Kapitän Manuel Nußer per Kopf ausgleichen. Zwei Großchancen in der 66. und 68. ließ Schlingens Leon Gerlich liegen. Im weiteren Spielverlauf hatten dann beide Teams die Möglichkeit zum Siegtreffer. Der Favotit aus Schlingen wankte, doch nahm unterm Strich glücklich einen Punkt mit.





Pfaffenhausen – Auerbach/St. 2:2

Tore 1:0 Fatos Zenuni (25.), 2:0 Fatos Zenuni 27,), 2:1 Daniel Schindler (35.), 2:2 Markus Zedelmaier (88.) Zuschauer 55 Schiedsrichter Roland Mayer

In der Schlussphase holten die Gäste doch noch den Punkt. Fatos Zenuni hatte mit seinem Doppelpack in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg gestellt, doch dann drehten die Gäste das Spiel und erzwangen am Ende das Spielglück.





Tussenhausen – Eppishausen 3:1

Tore 1:0 Stefan Köbler (5.), 2:0 Sebastian janka (38.), 2:1 Patrick Böck (64.), 3:1 Marco Drahotta (75.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Paulo Kennerknecht

Der SV Tussenhausen nutzte in einer ausgeglichenen ersten Halbzeit seine Chancen besser und ging mit einer komfortablen 2:0-Führung in die Pause. In einer kampfbetonten zweiten Halbzeit konnte Eppishausen zunächst den Anschlusstreffer erzielen, ehe der SV Tussenhausen mit einem schönen Kopfballtor das Endergebnis zum 3:1 besiegelte.





Mattsies – Türk. Mindelheim 2:4

Tore 0:1 Kenan Ünal (24.), 1:1 Johannes Dietrich (39.), 1:2 Kenan Ünal (58.), 2:2 Marco Kaiser (70.), 2:3 Caner Schmitt (88.), 2:4 Tayfun Salkut (90.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Djamel Krüger

Mit jeweils drei Siegen im Rücken beider Teams kündigte sich eine ausgeglichene Partie an. Die war es dann auch, doch in der Schlussphase hatten die Gäste mehr Luft.

A-Klasse Allgäu 3

Ein klarer, wenn auch etwas glücklicher Sieg gelang der Reserve des TSV Mindelheim beim Gastspiel in Oberegg.





Oberegg II – Mindelheim II 3:5 (0:4)

Tore k:A. Zuschauer 50 Schiedsrichter Erwin Hefele

In der ersten Halbzeit kamen die Gäste durch zwei Torwartfehler zur klaren Führung. Nach der Pause wurde es noch einmal spannend, als die Heimmannschaft eine Aufholjagd startete, die am Ende aber verpuffte.