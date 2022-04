Spiel der Woche: Ein Punkt wie ein „Ostergeschenk“

Plus Unentschieden im Verfolger-Duell: Etwas glücklich holt sich der FC 98 Auerbach/Stetten im Heimspiel gegen den SV Salgen-Bronnen noch einen Punkt.

Lange sah der SV Salgen-Bronnen beim FC 98 Auerbach/Stetten wie der sichere Sieger aus. Per Standard in der Nachspielzeit kam jedoch der FC 98 Auerbach/Stetten noch zu einem schmeichelhaften 3:3-Unentschieden.