Fußball im Unterallgäu

vor 17 Min.

Türkiyemspor Mindelheim holt den Dreier im "Spiel der Woche"

Plus In einer ansehnlichen A-Klassenpartie setzt sich Türkiyemspor Mindelheim im„Spiel der Woche“ am Ende verdient mit 4:1 gegen den SV Tussenhausen durch.

Von Robert Prestele

Ein Gastgeschenk des SV Tussenhausen, das zum 1:0 führte, legte den Grundstein für einen letztlich dann doch ungefährdeten und deutlichen Erfolg Türkiyemspor Mindelheims in Heimspiel gegen die Gäste aus Tussenhausen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

