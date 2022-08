Tussenhausen holt den Derby-Dreier im "Spiel der Woche"

Plus Im Gemeinde-Duell nutzt der SV Tussenhausen seine Chancen konsequent und geht deshalb gegen den SV Mattsies als 3:1-Sieger vom Platz.

Das nennt man effektiv: In dem gemeindeinternen Derby zwischen dem SV Mattsies und dem SV Tussenhausen gewann am Ende das Team, das seine Tormöglichkeiten zielstrebig nutzte - und das war der SV Tussenhausen. Die Anfangsphase sah zwei gleichwertige Mannschaften, deren Grundausrichtung allerdings doch recht unterschiedlich war. Gastgeber Mattsies nämlich setzte auf breit gefächertes Angriffsspiel, wogegen die Gäste aus Tussenhausen mittels schneller Konter über die Außenbahnen den Erfolg suchten.