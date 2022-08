Vorschau aufs Fußball-Wochenende: Die neue Saison nimmt Fahrt auf

Der dritte Spieltag steht vor der Tür: Manches Team findet sich unerwartet am Tabellenende wieder, andere haben sich bereits oben etwas eingerichtet. Ein Überblick.

In Mindelheim, Kammlach, Mattsies und Amberg rollt bereits am Freitagabend der Ball. Die restlichen Begegnungen finden am Samstag und Sonntag statt. Die ersten beiden Spieltage boten durchaus schon Überraschungen. Allerdings ist die Aussagekraft der noch jungen Tabelle sehr relativ - und doch lief es für die einen eher holprig, für die anderen optimal. Ein Überblick über vergangene und anstehende Begegnungen in den Ligen rund um Mindelheim.

In Kreisliga Mitte empfangen Mindelheim und Kammlach am Freitagabend ihre Gäste

Als Fehlstart kann man den Auftakt des Bezirksliga-Absteigers TSV Mindelheim bezeichnen. Nach der Heimpleite gegen Kammlach (1:4) folgte in Oberbeuren eine knappe 0:1-Niederlage. Am Freitagabend wird der SV Memmingerberg in der Kreisstadt zu Gast sein. Die Gäste werden wohl sehr ambitioniert anreisen.

26 Bilder Bitterer Abschied: Der TSV Mindelheim steigt ab Foto: Axel Schmidt

Mit einem Sieg und einem Unentschieden zum Auftakt (gegen Mindelheim und Mauerstetten) ist der TSV Kammlach augenblicklich der heimische Primus auf dem dritten Platz der Kreisliga. Am Freitagabend empfängt Kammlach nun den Tabellenzweiten TSV Oberbeuren. Für Spannung ist also gesorgt.

Einen etwas holperigen Start legte der TSV 1863 Kirchheim hin. Einer Niederlage folgte dann zumindest schon ein Unentschieden. Jetzt kommt mit dem DJK SV Ost-Memmingen und ihrem Torjäger Naim Nimanaj jedoch ein schwieriger Gegner nach Kirchheim.

Das Unentschieden zu Saisonbeginn gegen den starken Aufsteiger FC Buchloe ist für den SV Oberegg akzeptabel. In der zweiten Partie gegen den SV Stöttwang verloren die Oberegger allerdings deutlich mit 1:4. Zumindest an diesem Wochenende kann sich Oberegg regenerieren, denn der SV ist spielfrei.

In der Kreisklasse Allgäu 1 lässt Oberrieden aufhorchen

Fulminant startete der SV Oberrieden nach der Umgruppierung in die Kreisklasse Allgäu 1. Ein 9:0-Erfolg gegen den SV Dickenreishausen II am ersten Spieltag ließ schon mal aufhorchen. Mit einem Sieg in Steinheim legte das Team um Spielertrainer Florian Huber gleich noch nach. Im Heimspiel am Sonntag steht der SV Amendingen auf dem Programm. Die Amendinger haben ebenfalls zwei Siege auf dem Konto, sind also nicht zu unterschätzen.

27 Bilder Der SV Oberrieden gewinnt das VG-Turnier in Unterrieden Foto: Andreas Lenuweit, Robert Prestele

Etwas unglücklich verlief der Auftakt für den SC Unterrieden. Knapp musste sich die Mannschaft von Spielertrainer Roland Wohnlich gegen Erkheim II mit 3:4 geschlagen geben. Im zweiten Spiel sprang dann schon ein Unentschieden heraus. Gegen den Tabellenletzten SV Dickenreishausen II sollten am Sonntag durchaus Punkte zu holen sein.

In der Kreisklasse Allgäu 2 erwartet die Fans am Sonntag ein Klassiker

Die SG Amberg/Wiedergeltingen wird in diesem Jahr als heißer Aufstiegskandidat gehandelt. Dies untermauerte die Spielgemeinschaft mit zwei Auftaktsiegen auch gleich deutlich. Da ist es sehr fraglich, ob der SV Bedernau der SG am Sonntag ein Bein stellen kann.

Ein Klassiker erwartet die Fans am Sonntag in Schöneberg, wo der FSV Dirlewang zu Gast ist. Bei dieser Begegnung ist der Ausgang nur schwer einzuschätzen, auch wenn Schöneberg in den ersten beiden Saisonspielen die optimale Punktzahl eingefahren hat.

Ein schwieriges Auswärtsspiel hat der FC Bad Wörishofen vor der Brust. Mit ihrem neuen Trainer Thomas Hartmann reisen die Kneippstädter zur Spielgemeinschaft Jengen/Waal, die mit optimaler Ausbeute startete. Chancenlos ist Bad Wörishofen aber keineswegs, zumal sich auch Torjäger Maximilian Gast bereits wieder treffsicher gezeigt hat.

Ein Nachbarschafts-Derby steigt in Türkheim. Der SVS trifft am Sonntag auf die SG FSV Kirchdorf/FC Rammingen, dem „Spiel der Woche“ unserer Redaktion.

In der A-Klasse Allgäu 2 haben die Absteiger keinen guten Start erwischt

Als Absteiger ist der SV Mattsies mit entsprechenden Ansprüchen in die neue Saison gestartet. Bislang haben sich diese, bei zwei Niederlagen, noch nicht erfüllt. Bereits am Freitagabend reist jetzt der FSV Lamerdingen II an, der bislang ebenfalls noch nicht punkten konnte.

Auch beim zweiten Absteiger, nämlich Tükiyemspor Mindelheim, verlief der Saisonstart nicht nach Wunsch. Nach zwei Spielen stehen noch keine Punkte zu Buche. Da gilt es bei der SG Amberg/Wiedergeltingen II am Freitagabend möglichst die volle Punktzahl einzufahren.

Bislang hat sich die Fusion zur Spielgemeinschaft bereits gelohnt, denn die neue SG Breitenbrunn/Loppenhausen startete mit zwei Erfolgen in die neue Spielrunde. Am Sonntag wird mit dem SV Tussenhausen ein alter Bekannter in Breitenbrunn auflaufen, der mit dem Auswärtserfolg in Mattsies am Wochenende gewiss entsprechend Selbstvertrauen getankt hat.

Noch etwas schwer einzuschätzen ist der kommende Gegner des TSV Pfaffenhausen. Nach der Umgruppierung ist der SV Schlingen derzeit noch so etwas wie ein Neuling in der Liga, der allerdings gleich mal mit zwei Erfolgen auf sich aufmerksam machte.

Eine bemerkenswerte Saison spielte der FC 98 Auerbach/Stetten im vergangenen Jahr. Als Tabellendritter verpasste der FC denkbar knapp die Relegation. Auch diese Saison ist für Auerbach/Stetten bestens (volle Punktzahl) angelaufen. Da wird Coach Werner Habigt gegen den FC Bad Wörishofen II vermutlich im Heimspiel drei Punkte einplanen.