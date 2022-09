Fußball

08:05 Uhr

Kammlach feiert einen Rückkehrer

Reinhold Haar (rechts) hat nichts von seiner Torgefährlichkeit eingebüßt. Eigentlich hatte der 36-Jährige seine aktive Karriere beendet, doch am Sonntag stand er für den TSV

Plus Der TSV Kammlach reaktiviert seinen ehemaligen Torjäger und beim TSV Mindelheim freut man sich über einen jungen Letten, der vor wenigen Wochen „einmal mittrainieren“ wollte.

Von Axel Schmidt

Als am Freitagabend plötzlich Mindelheims Stürmer Riccardo Schulz in der ersten Halbzeit verletzt vom Platz musste, wurde ein Spieler eingewechselt, dessen Name bis dato noch kaum einem Mindelheimer Fan bekannt war: Antons Zaharovs. Der junge Lette war jedoch nicht der einzige Neuling im Stadion.

