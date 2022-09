Kirchheims Trainer trifft auf seine ehemaligen Teamkollegen

Das Team von Markus Nägele tritt beim TSV Babenhausen an. Dessen Stärken kennt Kirchheims Trainer bestens.

Ausgeruht und voller Tatendrang geht der TSV Mindelheim ins Wochenende. Das Ziel: Gegen den SV Dickenreishausen soll der dritte Sieg in Folge gefeiert werden. Ähnliches kann auch der TSV Kirchheim vollbringen, allerdings dürfte die Aufgabe in Babenhausen ungleich schwerer sein.

In der Kreisklasse Allgäu 1 hat es der SV Oberrieden mit einem Topteam zu tun. In der Kreisklasse Allgäu 2 versucht sich der FC Bad Wörishofen, dem Spitzenreiter ein Bein zu stellen.

Kreisliga Mitte: Mindelheim gastiert beim Schlusslicht

Zuletzt war der TSV Mindelheim spielfrei, was der Kaderstärke zugute kam: Viele Spieler konnten ihre Wehwehchen auskurieren. Das und die Tatsache, dass man vor der Spielpause zwei Mal in Folge gewonnen hat, lässt den TSV Mindelheim optimistisch in das Auswärtsspiel am Sonntag beim SV Dickenreishausen gehen. Der Aufsteiger tut sich noch schwer in der Kreisliga und steht nach sieben sieglosen Spielen am Tabellenende.

Einen beinahe identischen Saisonstart wie die Mindelheimer hat auch der TSV Kirchheim hingelegt: Fünf Spiele lang dauerte es, bis der TSV Kirchheim dann den ersten Dreier einfahren konnte. Dem ließ die Mannschaft von Trainer Markus Nägele dann gleich noch einen Sieg folgen, sodass man nun mit acht Punkten auf Rang zehn steht. Ob es nach dem Wochenende noch weiter nach oben geht? Dafür müsste am Samstag beim TSV Babenhausen ein Erfolg her. „Dort wird es verdammt schwer, etwas zu holen“, sagt Trainer Markus Nägele. Er kennt die Mannschaft noch aus seiner Babenhauser Zeit. „Das ist mit der beste Kader der Kreisliga.“ Zudem fehlt ihm am Samstag praktisch eine komplette Achse mit Innenverteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer.

Der SV Oberegg ist dagegen im Soll. Nach sieben Spielen steht das Team von Trainer Manuel Neß mit elf Zählern auf Rang sieben. Am Sonntag können die Oberegger mit einem Heimsieg gegen den TSV Lautrach-Illerbeuren diesen in der Tabelle überholen. Der TSV Kammlach ist an diesem Wochenende spielfrei.

Kreisklasse Allgäu 1: Der SV Oberrieden muss auf seinen Torjäger verzichten

Schwere Aufgabe für den SV Oberrieden: Die Mannschaft von Spielertrainer Florian Huber tritt am Sonntag bei Tabellenführer TV Boos an, der Mannschaft, die bislang noch ohne Niederlage dasteht. „Die sind scheinbar immer vorne dabei“, sagt Huber über den TV Boos. „Wir wollen sie ärgern“, sagt er. Die Pflicht aber komme in den Wochen danach. „Wir haben vier Heimspiele, teilweise gegen Gegner, gegen die du deine Punkte holen musst. Die sind mir wichtiger.“ Bitte für den SV Oberrieden: Torjäger Simon Keller wird krankheitsbedingt wohl länger ausfallen. Der SC Unterrieden (10.) empfängt am Sonntag den TV Woringen (6.).

Kreisklasse Allgäu 2: Der SV Schöneberg wird Erster bleiben

Die einen haben seit drei Spielen einen perfekten Lauf, die anderen im Prinzip schon seit dem ersten Spieltag: Am Sonntag treffen in Bad Wörishofen die beiden besten Teams der vergangenen Wochen aufeinander: der FC Bad Wörishofen (5.) und Spitzenreiter SV Schöneberg. Fest steht dabei, dass die Schöneberger auch nach der Partie Tabellenführer bleiben werden – der Vorsprung ist groß genug.

Erster Verfolger ist die SG Amberg/Wiedergeltingen. Sie führt der Spielplan zum FSV Dirlewang, dem sieglosen Schlusslicht.

A-Klasse Allgäu 2: Lösbare Aufgaben für die Topteams

Der SV Mattsies (10.) hat den TSV Markt Wald (13.) zu Gast. Die Bilanz der letzten zehn Jahre spricht dabei eine klare Sprache: Von 13 Begegnungen hat der SV Mattsies zehn gewonnen, drei endeten unentschieden. Mehr Ansporn, diese schwarze Serie zu durchbrechen, dürfte es für die Markt Walder kaum geben. Die beiden Topteams, die SG Breitenbrunn/Loppenhausen und der SV Salgen/Bronnen, haben zwei lösbare Aufgaben vor der Brust. Die SG Breitenbrunn gastiert bei der FCW-Reserve (12.) in Bad Wörishofen, der SV Salgen/Bronnen empfängt den SC Eppishausen (7.).