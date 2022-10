Fußball

vor 17 Min.

Kreisliga Mitte: Kirchheim bremst Mindelheim aus

Plus Nach dem Überraschungserfolg gegen den TSV Babenhausen wird der TSV Mindelheim imSpiel der Wochevom TSV Kirchheim auf den Boden der Realität zurückgeholt.

Von Robert Prestele

Nach der tollen Leistung gegen den Tabellenführer Babenhausen (3:2) am Freitagabend, zeigte der TSV Mindelheim beim Auswärtsspiel am Montagnachmittag in Kirchheim ein völlig anderes Gesicht und erlebte ein Debakel.

