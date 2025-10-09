Warum Türkheimer am Freitag Luxemburg die Daumen gegen Deutschland drückt

Hautnah wie kaum ein anderer wird Alexander Kähler das WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Luxemburg am Freitagabend in Sinsheim erleben. Der 32-jährige Türkheimer wird die Partie auf der Trainer- und Betreuerbank verfolgen. Jedoch nicht auf der deutschen.

Alexander Kähler wird auf der Bank der Luxemburger Platz nehmen. Wie schon so oft wird er als Physiotherapeut im Einsatz sein.

Eine schwerere Verletzung beendet die Karriere des Türkheimers

In seiner Jugend war Alexander Kähler ein großes Talent beim SV Salamander Türkheim und bei der JFG Wertachtal. Doch kaum war er im Seniorenbereich angekommen, verletzte er sich bei einem Spiel des SV Salamander Türkheim gegen den FC Bad Wörishofen schwer am Knie: ein Kreuzbandriss. Diese Verletzung bedeutete zum einen sein Karriereende, zum anderen aber machte Kähler durch sie Bekanntschaft mit einem Berufsfeld, das ihm lag: dem des Physiotherapeuten.

Er studierte Physiotherapie in München und arbeitet heute bei Pro Physio in Mindelheim. Noch während seines Studiums bekam er über einen Kommilitonen das Angebot, die U15-Nationalmannschaft des Luxemburger Fußballverbandes bei einem Trainingslager zu betreuen. Es war ein Glücksfall für Kähler. Denn schon bald kam ein neues Angebot. Ob er sich vorstellen könne, auch die Nationalmannschaft Luxemburgs zu betreuen. Kähler konnte.

Seit acht Jahren betreut Kähler die luxemburgische Nationalmannschaft

Seit nunmehr acht Jahren ist er nun fester Bestandteil im Betreuerteam der luxemburgischen Nationalmannschaft und hat dabei schon einiges erlebt. Superstars wie Cristiano Ronaldo kreuzten seinen Weg, außerdem war er in einigen der größten Stadien Europas. „Ich finde es toll, dass ich auf diese Weise weiterhin den Fußball erleben kann“, sagt Kähler. Er spielte nach seiner schweren Verletzung zwar noch eine kurze Zeit beim SV Salamander Türkheim. Dies ist jetzt jedoch auch aus Zeitgründen nicht mehr möglich.

Stattdessen wird er nun am Freitagabend in Sinsheim auf der Bank. So wie in den vergangenen acht Jahren auch schon. Denn Kähler ist bei sämtlichen Länderspielen dabei, sowohl bei den Trainingslagern davor als auch direkt bei den Spielen. Egal, ob in Portugal oder Frankreich – er hat die besten Spieler Europas hautnah erlebt. „Ich bin schon sehr froh, dass mein Chef dabei mitspielt und mich stets auch zu den Spielen fahren lässt“, lobt Kähler seinen Arbeitgeber Pro Physio.

Kähler hofft, „dass wir die Deutschen ein bisschen ärgern können“

Nun geht es also gegen Deutschland um Punkt in der WM-Qualifikation. „Ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel in Sinsheim. Das ist auch für mich ein cooler Spielort: nicht so weit weg“, sagt Kähler. Weil es „gegen das eigene Land“ geht, habe er auch einige Ticketanfragen bekommen. „Meine Familie und viele Bekannte werden dabei sein“, sagt er. Doch wem drückt er nun am Freitag die Daumen? „Nach so vielen Spielen für Luxemburg schlägt mein Herz schon etwas stärker dafür. Wenigstens ein bisschen ärgern sollten wir die Deutschen schon“, meint Kähler. „Außerdem freue ich mich schon riesig auf das Rückspiel im November bei uns.“ Kähler sagt „bei uns“ und meint damit das Stade de Luxembourg. „Das wird noch einmal ein Highlight für das Team und für mich.“

Dass Luxemburg die deutsche Nationalmannschaft ärgern kann, beweisen die Ergebnisse in der WM-Qualifikation. Zwar hat die Mannschaft von Nationaltrainer Jeff Strasser beide bisherigen Spiele verloren, doch das 1:3 gegen Nordirland sowie das knappe 0:1 gegen die Slowakei – immerhin dem Deutschland-Bezwinger – sollten Warnung genug sein. Die Zeiten, als Luxemburg nur ein Punktelieferant war, sind längst vorbei. Schließlich verdienen sämtliche Nationalspieler ihr Geld im Ausland. Am bekanntesten dürfte Leandro Barreiro sein, der in Mainz spielte und aktuell bei Benfica Lissabon aktiv ist. Ein weiterer Legionär ist Daniel Sinani. Er spielt in der Bundesliga beim FC St. Pauli. Aber: „Der ist für das Deutschland-Spiel gesperrt“, sagt Kähler.