Mädchen sind im Allgäu wieder auf dem Vormarsch

Die Fußball-WM der Frauen liefert nicht nur tollen Sport, sondern auch gute Einschaltquoten. Überhaupt scheint das Interesse am Frauen- und Mädchenfußball wieder zu wachsen. Beispiele dafür gibt es auch in der Region.

Die Zuschauerzahlen für das erste WM-Spiel der deutschen Frauennationalmannschaft sind beeindruckend. Wie Anfang der Woche bekannt gegeben wurde, sahen 5,61 Millionen Fußballfans am Fernseher zu. Das entspricht einem Marktanteil von 60,4 Prozent. Bei einem Vorrundenspiel. Gegen Marokko. An einem Montagvormittag.

Zum Vergleich: Das Länderspiel der DFB-Männer gegen die Ukraine vor wenigen Wochen lockte nur 4,57 Millionen Fans vor die Fernseher – und das zur besten Sendezeit um 18 Uhr. Gewinnt der Frauenfußball also nach der starken EM im Vorjahr noch mehr Fans? Es scheint so. Denn auch auf den Fußballplätzen im Allgäu tut sich wieder einiges. „Es geht bergauf“, sagt Kerstin Maier, die Kreisbeauftragte Schwaben/Allgäu für Frauen- und Mädchenfußball. Dazu trage auch die mediale Präsenz bei. Bundesligaspiele laufen öfter im Free-TV, ARD, ZDF und Sky setzen bei Männerfußball auch auf Expertinnen. Und die WM in Australien und Neuseeland könnte einen weiteren Schub auslösen, glaubt Maier. 2022 hat sich die Zahl der neuen Spielerinnen-Pässe beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV) auf fast 8000 nahezu verdoppelt.

Der FC Loppenhausen würde gerne zwei B-Juniorinnen-Teams melden

Das macht sich auch im Fußballkreis Allgäu bemerkbar. Der FC Loppenhausen etwa meldet zur neuen Saison mindestens eine B-Jugendmannschaft wieder für den Spielbetrieb an. „Es kann sein, dass wir auch noch eine zweite Mannschaft melden, dann aber als 7er-Mannschaft“, sagt Laura Matzka. Der Vorsitzenden des FC Loppenhausen, die selbst aktiv in der Damenmannschaft in der Bezirksoberliga spielt, ist die Freude darüber anzumerken. „Ich bin selber überrascht, wie gut das läuft, aber natürlich auch happy. Das ist für uns als Verein sehr gut“, sagt sie. Mit einer offenen Trainingsgruppe habe man im vergangenen Jahr begonnen, wieder Fußball für Mädchen anzubieten. „Jedes Mädchen, das Lust hatte, konnte daran teilnehmen“, so Matzka. Die Resonanz war groß: Es kamen rund 15 Spielerinnen regelmäßig, die Jüngste war zehn Jahre alt. Mittlerweile hat der FC Loppenhausen für den B-Juniorinnen-Kader 21 Spielerinnen zwischen zwölf und 16 Jahren. Und die sollen alle zum Spielen kommen, deswegen der Gedanke, zwei Teams zu melden.

Ein weiteres Ziel, das Laura Matzka anvisiert: Sie will beim FC Loppenhausen einen „Tag des Mädchenfußballs“ ausrichten. So wie er im Frühjahr in Kammlach oder in Kaufbeuren stattfand. Der wird vom Bayerischen Fußballverband (BFV) finanziell unterstützt. „Darüber hinaus gibt es Geschenke und weitere Prämien für alle Passausstellungen, die auf diesen Tag zurückgehen“, erklärt Kerstin Maier. Eine andere Aktion, die Kerstin Maier betreut, ist der „Dorfkick“. Sie soll die Vereine abholen, die zwar Mädchenteams haben, aber eben nicht in klassischen Ligen eingruppiert sind. „Loses Spielen“ nennt es Maier – mitunter sind es dann mobile Minitore, in die der Ball zu befördern ist.

Der „absteigende Ast“, auf dem der Mädchen- und Frauenfußball in der Region noch vor einiger Zeit war, sei somit definitiv verlassen worden, findet Maier. „Auch bei uns geht die Zahl im Nachwuchs wieder leicht nach oben“, berichtet sie. Es sei spürbar, dass Mädchen nach der Coronapandemie wieder gerne spielen wollen.

Die D-Juniorinnen des FC 98 Auerbach/Stetten spielen gegen Jungs

Dem stimmt auch Felicitas Oberholzner vom FC 98 Auerbach/ Stetten zu. „Gerade bei den kleinen Kindern ist der Zulauf spürbar“, sagt sie. Zuletzt trainierte sie eine rund 40-köpfige Gruppe Mädchen zwischen fünf und 15 Jahren im Rahmen des Projekts „Ballbina kickt“. Ob die EM im vergangenen Jahr oder die WM heuer der Grund für den regen Zulauf ist, vermag sie nicht zu sagen. „Ich glaube einfach, dass es das Alter ist, in dem die Mädels viel ausprobieren wollen.“ In der vergangenen Spielzeit spielten die D-Juniorinnen des FC 98 Auerbach/Stetten in der Gruppe Unterallgäu C – gegen Jungs. Das Team wurde Siebter.

„Sie haben sich gut geschlagen“, sagt Oberholzner, die skeptisch ist, dass es zur neuen Saison in diesem Jahrgang eine eigene Mädchenliga geben wird. „Wir haben die Mannschaft wieder bei den D-Junioren der Jungs gemeldet. Eventuell melden wir sie auch für die C-Juniorinnen an“, sagt sie. Trotz des Zulaufs gebe es eben ein Problem: „Wir haben von jedem Alter ein paar Spielerinnen, aber eben keinen kompletten Jahrgang. Meiner Meinung nach müsste man vier Jahrgänge zusammenfassen“, sagt sie. Das Niveau sei dann gar nicht so unterschiedlich. „Es heißt ja nicht, dass die Älteren unbedingt besser sind“, sagt Oberholzner.

Bis der derzeitige Boom im Erwachsenenbereich ankommt, dauert es noch etwas. Aktuell gibt es keinen Allgäuer Landesligisten, in der Bezirksoberliga spielen neben dem FC Loppenhausennoch die SpVgg Kaufbeuren und der TSV Buchenberg. Der TSV Ottobeuren ist abgestiegen.