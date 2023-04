Magere Ausbeute für Mindelheim und Co. am Gründonnerstag

Nur der TSV Kammlach kann am Gründonnerstag in der Kreisliga punkten. Mindelheim, Kirchheim und Oberegg gehen leer aus.

Da war mehr drin: Nur ein Pünktchen konnten sich die Teams aus dem Verbreitungsgebiet unserer Redaktion in das vor-österliche Nest legen. Der TSV Mindelheim ärgert sich über eine Niederlage bei Schlusslicht Buchloe, Kirchheim zog in Stöttwang den Kürzeren und Oberegg verpasste knapp die Überraschung bei Klassenprimus Babenhausen. Lediglich der TSV Kammlach konnte in Ost-Memmingen etwas Zählbares mitnehmen.

Tore 1:0 Fatih Ademi (FE, 45.), 1:1 Lukas Zingerle (FE, 62.), 2:1 Jakob Müller 90.+5) Zuschauer 150 Schiedsrichter Ronny Nagelberg

Lange, sehr lange konnte der SV Oberegg das mühsam erkämpfte Unentschieden gegen den Tabellenführer halten und war wohl gedanklich schon beim überraschenden Punktgewinn. Doch dann dauerte die Nachspielzeit immer länger und länger – bis der Gastgeber dann doch noch den 2:1-Siegtreffer erzielen konnte. Babenhausen bleibt damit dank der besseren Tordifferenz vorne, der SV Oberegg rutschte um einen Tabellenplatz ab, bleibt aber im gesicherten Mittelfeld.

Tore 0:1 Peter Müller (45.+1), 1:1 Lukas Halbig (64.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Michael Sting

Nach zwei Siegen in Folge musste sich das Team von Trainer Roland Zellhuber mit einem Punkt bei der DJK SV Ost Memmingen begnügen. Peter Müller hatte den TSV noch kurz vor dem Seitenwechsel mit dem Führungstreffer für eine ambitionierte Leistung belohnt. Nach dem Ausgleich blieb die Partie dann ausgeglichen, das 1:1 war leistungsgerecht.

Tore 1:0 Loris Hoti (68.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Ralf Stürzel

Mit großen Erwartungen reiste der TSV Mindelheim zum akut abstiegsgefährdeten Tabellenletzten nach Buchloe – und kehrte mit leeren Händen zurück. Ein herber Rückschlag für Edin Kahric und sein Team und ein Warnschuss vor der Partie am Ostermontag gegen den SV Stöttwang, der ebenfalls gegen den Abstieg kämpft.

Tore 0:1 Daniel Geiger (21.), 1:1 Roman Albinus (FE, 31.), 2:1 Timo Eichele (65.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Sven Börmann

Denn genau dieser SV Stöttwang hat die kleine Euphorie-Welle beim TSV Kirchheim wieder zunichtegemacht und mit viel Kampf den ersten Sieg des Jahres gefeiert. Mindestens ein Pünktchen hätte sich der TSV schon ganz gerne in das Osternest gelegt, doch die Gastgeber hielten der Druckphase stand und verteidigten die knappe 2:1-Führung bis zum umjubelten Schlusspfiff.

Die weiteren Spiele:

Buxheim – Mauerstetten 1:2 (1:2)

Tore 0:1 Moritz Streit (5.), 0:2 Marius Kees (26.), 1:2 Max Müller (37.) Zuschauer 59 Schiedsrichter Stefan Fimpel

D’reishausen – Lautrach-Ill. 0:2

Tore 0:1 Alexander Bischof (32.), 0:2 Alexander Perlwieser (90.) Zuschauer 170 Schiedsrichter Maximilian Sürth

Memmingerberg – Oberbeuren 1:0

Tor 1:0 Richard Geiger (56.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Joachim Gutzer