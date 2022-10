Mindelheim jubelt über einen kaum erwarteten Heimsieg

Plus Der TSV Babenhausen war ungeschlagener Tabellenführer der Kreisliga Mitte. Dann ging es nach Mindelheim.

Edin Kahric ist bislang nicht als der große Tiefstapler aufgefallen: Man durfte es ihm durchaus abnehmen, als er vor dem Heimspiel des TSV Mindelheim gegen den ungeschlagenen Tabellenführer TSV Babenhausen meinte, er sei mit einem Punkt durchaus zufrieden. Zu viele Ausfälle im eigenen Team, einen positiven Lauf beim Gegner – die Aussichten auf mehr waren in der Tat überschaubar. Doch es sollte anders kommen.