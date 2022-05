Der TSV Mindelheim punktet gegen den Tabellenführer

Plus Der TSV Mindelheim ärgert erneut ein Topteam der Bezirksliga. Allerdings bringt der Punktgewinn nur wenig. In der A-Klasse 2 steht die SG Kirchdorf/Rammingen vor dem Titelgewinn.

Es scheint, als habe der TSV Mindelheim in der Bezirksliga ein Faible für die Topteams: Wie schon gegen Kaufbeuren und Bobingen verwandelte sich die Mannschaft von Benedikt Deigendesch auch gegen Tabellenführer VfL Kaufering in ein „Mentalitätsmonster“.