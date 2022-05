Fußball

12:05 Uhr

Nächstes Finale für den TSV Mindelheim

Kämpfen um jeden Ball, das ist die Vorgabe für die Spieler des TSV Mindelheim (links Ferhan Yörür, hier im Spiel gegen die SpVgg Kaufbeuren) für die letzten drei Saisonspiele. Am Mittwoch gastieren die Mindelheimer in Neugablonz.

Plus Für den TSV Mindelheim zählt im Nachholspiel gegen Neugablonz am Mittwoch nur ein Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. In der Kreisklasse 2 droht eine Ära zu enden.

Von Axel Schmidt

Der Niederländer Louis van Gaal bereicherte in seiner Zeit als Trainer des FC Bayern München den deutschen Sprachgebrauch um eine Floskel. Geht es in einem Spiel um alles, dann sprach er gerne von einem Spiel „um Tod oder Gladiolen“. Ähnlich könnte man auch das anstehende Nachholspiel des TSV Mindelheim in der Bezirksliga deklarieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen