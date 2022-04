Nächstes Sechs-Punkte-Spiel für Mindelheim

Gegen den TSV Ottobeuren drehten Patrick Eckers (am Ball) und Co. einen 1:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg um. Und das in Unterzahl. Einen ähnlichen Siegeswillen will Trainer Benedikt Deigendesch von seinem Team am Samstag in Neugablonz sehen.

Foto: Andreas Lenuweit