Noch sind einige Unterallgäuer Teams ohne Punktverlust

Jubel in Schöneberg: Gegen den FSV Dirlewang gelang der Mannschaft von Trainer Michael Scherer am Sonntag der dritte Sieg im dritten Saisonspiel. Damit führen die Schöneberger, die in der vergangenen Spielzeit noch gegen den Abstieg gespielt haben, die Kreisklasse Allgäu 2 an.

Plus Gleich mehrere Mannschaften sind in den Unterallgäuer Ligen bestens in die Saison gestartet. Die SG Amberg/Wiedergeltingen muss dagegen einen kleinen Dämpfer hinnehmen.

Von Axel Schmidt

Wer nach drei Spieltagen noch keinen Punkt abgeben musste, kann durchaus von einem geglückten Saisonstart sprechen. Dieses Glücksgefühl erleben derzeit einige Mannschaften aus der Region.

