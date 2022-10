Obereggs Defensive gewinnt das "Spiel der Woche"

Nicht nur, dass die Abwehr des SV Oberegg im "Spiel der Woche" gegen den TSV Kammlach einen ausgezeichneten Job macht. Auch das Führungstor geht auf ihr Konto.

Das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub geriet für Manuel Neß zum Triumphzug. Im Vorfeld der Partie hatte Obereggs Coach die starke Defensive seines Teams hervorgehoben. Tatsächlich war dies einer der Schlüssel zum Erfolg gegen den TSV Kammlach.

Nach ausgeglichenen Anfangsminuten stellten sich die Gäste aus Kammlach als das spielerisch stärkere Team in Oberegg vor. Gleichzeitig zeigten die Hausherren, dass es an großem Engagement nicht mangeln würde. In einem Spiel ohne Atempausen wurde der TSV Kammlach dennoch seiner Favoritenrolle durch druckvolles Spiel nach vorne gerecht, was zwangsläufig auch zu Tormöglichkeiten für die Gäste führte.

Kammlach vergibt beste Chancen zur Führung

So kam Fabian Reth nach zehn Minuten im Oberegger Strafraum frei zum Schuss, der Ball blieb allerdings in der Abwehrreihe hängen. Nur Minuten später lag der Führungstreffer für Kammlach bereits in der Luft: Eine scharfe Hereingabe von rechts strich, vorbei an Obereggs Keeper, an der Torlinie entlang. Am langen Pfosten warte Fabian Reth einschussbereit, Abwehrspieler Christian Melder jedoch bugsierte das Leder gerade noch über die Torauslinie. Der daraus resultierende Eckball eröffnete den Gästen eine Kopfballchance, wieder aber verfehlte der Ball das Ziel.

Da lag der Führungstreffer für Kammlach schon in der Luft: Fabian Reth (Nr. 19) ist einschussbereit, doch Christian Melder (rotes Trikot/Nr. 2) klärt im allerletzten Moment. Foto: Robert Prestele

Oberegg fand in dieser Phase kaum Wege durch die Kammlacher Abwehr, der TSV hingegen stieß vor allem über rechts immer wieder gefährlich Richtung Oberegger Tor. So musste SVO-Keeper Joost Rahders bei einem strammen Freistoß der Gäste von der Strafraumgrenze aus sein Können aufbieten, um den Schuss zu entschärfen.

Dann aber kam, was im Fußball immer wieder zu beobachten ist, wenn die eine Mannschaft ihre Chancen liegen lässt: Plötzlich ist der Gegner zur Stelle. In diesem Fall benötigten die Gastgeber dazu lediglich vier Minuten. In der 33. Minute jagte Nico Natterer den Ball nach einem Eckball volley aus etwa zehn Metern an die Unterkante der Querlatte. Beim Rückpraller stand Matthias Faulstich goldrichtig und staubte zum 1:0 ab.

Die überraschende Führung für Oberegg: Einen Rückpraller von der Querlatte versenkt Matthias Faulstich (rotes Trikot / Nr. 5) hoch in den Maschen. Foto: Robert Prestele

Doch damit nicht genug: Kurz danach konterten die Hausherren über rechts. Der Ball schien schon verloren, sprang als Abpraller dann doch vor die Füße von Angreifer Yannik Bräckle. Abgeklärt vollendete der Stürmer zum zweiten Treffer für Oberegg.

Obereggs Führung zur Pause ist schmeichelhaft

Nachdem Kammlach vor dem Halbzeitpfiff erneut eine hochkarätige Möglichkeit nach einem Alleingang vergeben hatte, ging es mit der für Oberegg doch schmeichelhaften Führung in die Pause.

Nach Wiederanpfiff drängten die Gäste gleich vehement auf den Anschlusstreffer. Und Gelegenheiten dazu gab es. Ein schöner Abschluss aus der Drehung von Patrick Funk verfehlte sein Ziel denkbar knapp. Danach schlossen Manuel Funk und Peter Müller einen schnellen Angriff zu unsauber ab.

Oberegg warf nun alles in die Waagschale: großes Kämpferherz und ein Ringen um jeden Ball. Mit massiver und vielbeiniger Abwehrarbeit brachte der SV Oberegg die Gäste teilweise schier zur Verzweiflung. Was dennoch das Bollwerk durchbrach, war sichere Beute des glänzend aufgelegten Torhüters Joost Rahders. Nur noch gelegentlich sorgten Konter der Hausherren für Entlastung. Dennoch, bei allem Bemühen war dem TSV Kammlach an diesem Nachmittag kein Treffer vergönnt und musste ohne Punkte die Heimfahrt antreten.

„Kammlach hat anfangs Chancen nicht genutzt, wir konnten jedoch in Führung gehen“, analysierte Manuel Neß den Sieg seiner Elf. „Nach vorne sind uns insgesamt nicht so viele Lösungen eingefallen, aber auf unsere Defensive war wieder mal Verlass. So freut es mich besonders, dass wir erneut zu null gespielt haben.“ Verständliche Enttäuschung auf Kammlacher Seite: „Gerade in der ersten Hälfte haben wir einige Möglichkeiten nicht verwertet, während Oberegg nach einem Standard in Führung ging. Danach war es schwer für uns, das Spiel noch zu drehen“, sagte Coach Roland Zellhuber.

So haben sie gespielt:

SV Oberegg Rahders, Melder, Faulstich, Linder, Neher, Zingerle, Rothermel, Bräckle, Natterer, C. Müller, Eisenschmid, J. Müller, Sontheimer

TSV Kammlach Hofmann, M. Funk, M. Diepolder, Schlosser, T. Diepolder, Freiberger, Theis, P. Funk, Reth, Müller, Albenstetter, Mustafi, Heinzelmann, Schaumann

Tore 1:0 Matthias Faulstich (33.), 2:0 Yannik Bräckle (37.)

Zuschauer 220

Schiedsrichter Ronny Nagelberg