Ohne Torwart und Kopfballspieler

Kleinere Teams, kleinere Spielfelder, kleinere Tore: Am Freitag wird der Kinderfußball auf dem DFB-Bundestag reformiert. DFB-Stützpunkttrainer Manuel Neß erklärt die Vorteile.

Alles soll kleiner werden bei den Kleinen: das Spielfeld, die Mannschaftsgröße, die Tore. Außerdem braucht es keinen Torhüter mehr und Kopfbälle sind eh tabu. Was der DFB-Bundestag am Freitag beschließt, ist nichts anderes als eine gigantische Reform des Kinderfußballs.