Plötzlich hat die SG Amberg/Wiedergeltingen gute Karten

Plus Die SG Amberg/Wiedergeltingen rückt vor dem letzten Spieltag auf Rang zwei der Kreisklasse Allgäu 2 vor. Im Abstiegskampf kommt es zum „Relegations-Derby“.

Der vorletzte Spieltag hat in der Kreisklasse Allgäu 2 und der A-Klasse Allgäu 2 die Weichen für einen spannenden letzten Spieltag gestellt. Im Kampf um die Relegationsplätze wird es noch einmal richtig spannend.