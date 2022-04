Fußball-Regionalliga

vor 54 Min.

Puh, das war knapp für den FC Memmingen

Plus Der FC Memmingen wartet weiter auf den Befreiungsschlag. Der späte 1:1-Ausgleich in Buchbach durch Lars Gindorf war aber so etwas wie ein Sieg für die Moral.

Zwar wartet der FC Memmingen in der Fußball-Regionalliga Bayern – wie auch Gastgeber TSV Buchbach – nach der Winterpause weiter auf den ersten „Dreier“, dennoch war das 1:1 (1:0)-Unentschieden in buchstäblich letzter Sekunde so etwas wie ein Sieg für die Moral. In den letzten Sekunden der Nachspielzeit traf Lars Gindorf zum Ausgleich. FCM-Trainer Fabian Adelmann zog nach dramatischen 97 Brutto-Minuten Spielzeit vor der Moral seiner Mannschaft den sprichwörtlichen Hut: „Auch in Unterzahl waren wir die bessere Mannschaft. Ohne den Elfmeter gegen uns hätten wir gewonnen“.

