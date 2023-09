So "flexibel" wird im Allgäu Fußball gespielt

Um den Fortbestand von Reservemannschaften zu erhalten, wird im Allgäu das „Flex-Modell“ angeboten. Zu Besuch bei einem Punktspiel, in dem Männer auf D-Jugend-Tore schießen.

Es mutet doch ein bisschen skurril an und wirkt auf den Betrachter, wie ein Hobbykick zur Sommerzeit: Doch die beiden Reservemannschaften des FC 98 Auerbach/ Stetten und Türkiyemspor Mindelheim spielen an jenem Sonntag tatsächlich um Punkte. Im Sieben gegen Sieben, auf Kleinfeld mit E-Jugendtoren.

Es ist die Krönung dessen, was sich der Bayerische Fußballverband (BFV) von den sogenannten „Flex“-Ligen verspricht. Haben Mannschaften nicht genügend Spieler, so können sie mit dem Gegner vereinbaren, dass sie auf einem kleineren Spielfeld in verkürzter Zeit in reduzierter Mannschaftsstärke gegeneinander antreten. Neun gegen neun war das gängigste Modell.

Selbst 9er-Mannschaften zu stellen, ist mitunter eine Hürde

„Aufgrund der Situation, dass immer mehr Vereine nicht einmal mehr in der Lage sind, eine 9er-Mannschaft zu stellen, wird das Flex-Modell um die Variante 7er-Mannschaften erweitert. Hiermit soll den Vereinen die Möglichkeit gegeben werden, so lange wie möglich selbstständig mit einer Mannschaft am Spielbetrieb teilzunehmen. Somit ist auch weitestgehend der Wunsch der Vereine sichergestellt, dass die 1. und 2. Mannschaft zusammenspielen, denn dieses kann in absehbarer Zeit mit immer mehr Spielgemeinschaften nicht mehr sichergestellt werden“, heißt es in den Durchführungsbestimmungen des Fußballbezirks Schwaben zur aktuellen Saison.

Das Spiel FC 98 Auerbach/Stetten II gegen Türkiyemspor Mindelheim II findet auf einem D-Jugendfeld (inklusive D-Jugendtor) statt und wird im Sieben gegen Sieben ausgetragen. Foto: Axel Schmidt

Doch selbst das kann der FC 98 Auerbach/Stetten mittlerweile nicht mehr regelmäßig stemmen. „Für uns gibt es keine Alternative“, sagt FC 98-Spieler Thorsten Wohlt, der nach der 1:2-Niederlage gegen Türkiyemspor Mindelheim verschwitzt auf der Bank sitzt. „Es ist schon eine große Umstellung, vor allem für Mannschaften, die nicht regelmäßig in diesem System spielen“, sagt der Abwehrspieler. „Man ist ständig in Bewegung.“ Es habe etwas von Hallenfußball, heißt es bei den Zuschauern.

Die Reservemannschaften sollen am Leben erhalten werden

Man will beim FC 98 Auerbach/Stetten die zweite Mannschaft im Spielbetrieb halten, weil sich in der Vergangenheit bei anderen Vereinen der Spruch bewahrheitet hat: Stirbt die Zweite, gehen auch bei der Ersten bald die Lichter aus. So geschehen zuletzt beim TSV Ettringen vor einigen Jahren. So kann der FC 98 Auerbach/Stetten den Spielbetrieb für die zweite Mannschaft zwar aufrechterhalten. Mehr aber auch nicht.

Beim Spielbetrieb im Flex-Modell wird das Spielfeld der Mannschaftsgrößen flexibel angepasst. Foto: Axel Schmidt

Denn das Aufstiegsrecht hat der FC 98 mit seiner Meldung, im „Flex“-Modell anzutreten, verwirkt. „Aufstiegsberechtigt sind nur 11er-Mannschaften. Sollte eine 11er-Mannschaft während der Saison mindestens einmal eine 9er- oder 7er-Mannschaft beantragt haben, verliert diese das Aufstiegsrecht. Eine zu Saisonbeginn als 9er-/7er- gemeldete Mannschaft kann nicht aufsteigen oder Relegation spielen, auch dann nicht, wenn sie in der Winterpause auf 11er umgestellt wird. Die jeweils nächstplatzierte 11er Mannschaft übernimmt dann das Aufstiegs- bzw. Relegationsrecht“, heißt es beim Fußballbezirk Schwaben.

Den Spielleitern gehen die Alternativen aus

„Als Spielleiter hatten wir keine Option mehr“, sagt Unterallgäus Spielleiter Polykarp Platzer, seines Zeichens auch Vorsitzender des FC 98 Auerbach/Stetten. „Wir haben die Flex-Ligen eingeführt, weil 90 Prozent der Vereine die Spiele der ersten und zweiten Mannschaften am gleichen Tag haben wollten“, sagt er und verweist auf die Alternativen: noch mehr Spielgemeinschaften, ein unregelmäßiger Spielplan mit weniger Partien oder eine Liga der weiten Wege, füge man zwei kleine B-Klassen zu einer größeren zusammen. „Es ist eine gute Möglichkeit, die Zeit, in denen man gerade einen Spielermangel hat, zu überbrücken“, ist Platzer überzeugt. So jedenfalls gehe es dem FC 98 Auerbach/Stetten. „Bald kriegen wir viele Spieler aus der A-Jugend, aber bis dahin sollte die zweite Mannschaft überleben.“

Eckball in der Schlussminute: Da wird es eng vor dem D-Jugend-Tor, das von Türkiyemspor-Keeper Marco Kaißermüller (rotes Trikot) gehütet wird. Foto: Axel Schmidt

Sein Verein ist auch nicht der Einzige, der diese Chance nutzt. In der B-Klasse Allgäu 1 haben sich drei Mannschaften, in der B-Klasse Allgäu vier Mannschaften für den Spielbetrieb mit flexiblen Mannschaftsstärken angemeldet – und damit von vornherein ihr Aufstiegsrecht verwirkt. Allerdings ist es auch so: Kaum eine Reserve-Mannschaft strebt tatsächlich den Aufstieg in eine A-Klasse an. Im vergangenen Jahr wanderte das Aufstiegsrecht in der B-Klasse 2 zum drittplatzierten SG Breitenbrunn/Loppenhausen II, weil Meister (SG Amberg/Wiedergeltingen III) und Vizemeister (SV Tussenhausen II) verzichteten. Aus der B-Klasse 8 stieg niemand auf.

Am vergangenen Wochenende fand von den sieben Spielen der B-Klasse Allgäu 1 nur eine Partie mit 9 gegen 9 statt. In der B-Klasse Allgäu 2 waren es von sechs Spielen je eine Partie im 9 gegen 9 und 7 gegen 7. „Besser so, als wenn Spiele ausfallen“, sagt Platzer.

Nicht alle Vereine sind vom erweiterten Flex-Modell begeistert

Doch nicht alle Vereine sehen das ähnlich pragmatisch. Der TSV Markt Wald etwa hadert mit den Spielen in reduzierter Mannschaftsgröße. „Das ist für uns schon ein Problem: Du hast 16 Mann im Training, musst dann aber einigen sagen, dass sie am Sonntag nicht spielen werden, weil der Gegner nur mit neun Spielern antritt“, sagt Thomas Seifert, Fußball-Abteilungsleiter beim B-Klassisten. Er schiebt nach: „Und für die, die spielen, ist es auch eine Strafe. Denn bei 9 gegen 9 auf dem Großfeld läufst du ja das Doppelte.“

Natürlich könne Seifert das Anliegen der Vereine nachvollziehen, unter allen Umständen eine zweite Mannschaft am Laufen zu halten. Doch beim 7 gegen 7 sei eine Grenze überschritten. „Das hat doch nichts mehr mit Fußball zu tun“, sagt er, stellt aber auch klar, dass der TSV Markt Wald bislang noch kein Spiel auf dem D-Jugendfeld absolvieren musste. Seifert hofft, dass seine Mannschaft möglichst schnell wieder aus der B-Klasse den Sprung nach oben schafft, um wieder an einem „unflexiblen“ Spielbetrieb teilnehmen zu können. Mit 11 gegen 11.





Diese Regeln gelten für ein Spiel mit flexibler Mannschaftsstärke: