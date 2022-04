Fußball

14:02 Uhr

So sehen Allgäuer Fans den FCA

Ein starker Kontrast: Coronabedingt blieben in der Augsburger WWK-Arena zuletzt viele Plätze frei. Ob sich dies mit Rückkehr zur Vollauslastung wieder ändert, bleibt allerdings abzuwarten.

Plus Bundesligist FC Augsburg steckt erneut tief im Abstiegskampf. Die fehlende sportliche Entwicklung hat auch Auswirkungen auf die Anziehungskraft des Traditionsvereins.

Von Nicolas Gayer

Als in der 85. Minute die Ecke von Michael Thurk auf dem Schlappen seines Sturmpartners Stephan Hain landet, bricht im Augsburger Stadion die pure Ekstase aus. Hains Treffer besiegelt am 8. Mai 2011 den 2:1-Heimsieg des FC Augsburg über den FSV Frankfurt – und den erstmaligen Aufstieg der Fuggerstädter in die Fußball-Bundesliga. Unter den 30.660 Zuschauer damals vor Ort: die FCA-Fans Christoph Hauke und Marcus Schäffler. Gemeinsam mit weiteren Anhängern aus dem Allgäu sind die beiden seitdem bei allen Heimspielen vertreten, auch Auswärtsfahrten werden mehrmals pro Saison organisiert.

