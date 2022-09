Spiel der Woche: Der SV Schöneberg fährt als Favorit nach Bedernau

Plus In der vergangenen Saison ging es für beide Teams noch um den Klassenerhalt. Nun haben sich die Voraussetzungen vor dem Derby geändert.

Vor knapp drei Monaten standen sich der SV Bedernau und der SV Schöneberg zum vermeintlichen Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt in der Kreisklasse gegenüber. Denkbar knapp gewann der SV Bedernau damals 1:0. Aufgrund freigewordener Plätze in den Kreisligen ist die Abstiegs-Relegation damals dann allerdings entfallen.