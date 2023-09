FC 98 Auerbach/Stetten macht Ex-Trainer beim Wiedersehen keine Freude

Plus Im „Spiel der Woche“ reichen dem FC 98 Auerbach/Stetten in Dirlewang fünf Minuten, um sich zum Derby und aus der kleinen sportlichen Krise zu schießen.

Eine sehr ausgeglichene erste Halbzeit, ein Paukenschlag zu Beginn des zweiten Abschnitts und Tore satt für die Fans: Das ist die Kurzversion des A-Klasse-Derbys zwischen dem FSV Dirlewang und dem FC 98 Auerbach/ Stetten.

Im Vorfeld stand zwar auch Dirlewangs Trainer Werner Habigt im Fokus, der beide Mannschaften als Trainer bestens kennt, nun aber waren die Spieler auf dem Platz am Zug.