Südschwäbische Schiedsrichter gehen neue Wege

Plus Die Schiedsrichtergruppe Südschwaben organisiert ihre Hauptversammlung als Hybridveranstaltung. Vor Ort und online können die Mitglieder die neue Führung wählen.

Die aktuelle Winterpause, in der aufgrund der Corona-Pandemie auch keine Hallenturniere stattfinden, hat die Schiedsrichtergruppe Südschwaben dazu genutzt, ihre Hauptversammlung abzuhalten. In der Hybridveranstaltung (Präsenz und online) wurde dabei die Führungsspitze für die kommenden vier Jahre gewählt.