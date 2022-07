SV Tussenhausen feiert mit Löwen-Legende Karsten Wettberg

Er ist eine echte Löwen-Legende: Kulttrainer Karsten Wettberg kommt am Sonntag nach Tussenhausen und ist Stargast bei der Einweihung des sanierten Sportgeländes.

Lange musste der SV Tussenhausen warten, ehe er sein saniertes Sportgelände gebührend einweihen konnte. Am Sonntag nun ist es so weit – und der SVT hat sich dafür einen besonderen Gast eingeladen: Karsten Wettberg, der als Trainer den TSV 1860 München 1991 aus der Bayernliga zurück in die Zweite Bundesliga führte und daraufhin den Beinamen „König von Giesing“ erhielt, wird zu einer Frage- und Autogrammstunde nach Tussenhausen kommen.

Los geht es zunächst mit einem Gottesdienst um 10 Uhr. Ab 11.30 Uhr spielt der Musikverein Tussenhausen zum Mittagstisch, ehe um 14.30 Uhr MZ-Redakteur Axel Schmidt eine Fragerunde mit Karsten Wettberg und dem Löwenfan und Autor des Buches „Sechzig Momente“, Ulrich Niedermair, moderiert. Um 16 Uhr geht es sportlich zur Sache, wenn sich der SV Tussenhausen und der TSV Zaisertshofen in der ersten Runde des Allgäuer Kreispokals gegenüberstehen.

Im Allgäu steht die erste Runde im Kreispokal an

Am Wochenende wird die erste Runde im Allgäuer Kreispokal ausgespielt. Hier gibt es einige interessante Begegnungen. So empfängt der Kreisligist SV Oberegg den Bezirksligisten FC Oberstdorf (So., 15 Uhr). Die Ligakonkurrenten des SV Oberegg müssen auswärts ran. So spielt der TSV Kirchheim beim TSV Ruderatshofen, der TSV Mindelheim beim TSV Lengenwang und der TSV Kammlach beim TSV Sulzberg.

Hier die Paarungen des Wochenendes:

TSV Blaichach – FC 98 Auerbach/Stetten

SV Oberegg – TSV Oberstdorf

SV Schlingen – TSV Friesenried

FC Bad Wörishofen – TV Haldenwang

TSV Ruderatshofen – TSV Kirchheim

TSV Lengenwang – TSV Mindelheim

SV Oberostendorf – SG Kirchdorf/Rammingen

Türkspor Memmingen – FSV Dirlewang

SV Mattsies – SV Wald

SC Eppishausen – FC Blonhofen (alle So., 15 Uhr)

SV Tussenhausen – TSV Zaisertshofen

TSV Sulzberg – TSV Kammlach (beide So., 16 Uhr)

Türk. Mindelheim – TSV Mittelneufnach (So., 16.30 Uhr)