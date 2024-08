Tore und Überraschungen: der erste Spieltag im Fußballkreis Allgäu

Der TSV Mindelheim startet mit einem Debakel in Heimertingen, der SV Oberrieden absolviert sein erstes Kreisligaspiel seit 20 Jahren. In der Kreisklasse versucht der TSV Kirchheim nach dem Abstieg Fuß zu fassen und der SC Unterrieden setzt in der A-Klasse seinen Lauf fort. Der erste Spieltag im Unterallgäuer Fußball im Überblick.

Kreisliga Allgäu Nord: Verpatzte Premiere für Oberriedens neuen Trainer

Der TSV Mindelheim eröffnet die Kreisligasaison mit einer deutlichen 0:5-Niederlage beim Bezirksliga-Absteiger FC Heimertingen. Aufsteiger SV Oberrieden hat seinem neuen Trainer Markus Nägele einen schlechten Einstand beschert. Im Heimspiel gegen die SG Amberg/Wiedergeltingen setzte es eine 1:5-Niederlage.

FC Heimertingen - TSV Mindelheim 5:0

Tore 1:0 Thomas Einsiedler (47.), 2:0 Timo Eisenmann (65.), 3:0 Thomas Einsiedler (72.), 4:0 Brian Frei (77.), 5:0 Thomas Einsiedler (82.) Gelb-Rot Thomas Barbe (Mindelheim, 38.), wdh. Foulspiel Zuschauer 215 Schiedsrichter

Die Gastgeber dominierten über die gesamten 90 Minuten das Saisoneröffnungsspiel am Freitagabend und landeten einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg. Ein Knackpunkt war die gelb-rote Karte gegen Mindelheims Verteidiger Thomas Barbe Ende der ersten Halbzeit. Im zweiten Durchgang nutzte die Heimelf ihre zahlenmäßige Überlegenheit und schoss den 5:0-Sieg heraus. Herausragend dabei Thomas Einsiedler mit drei Treffern.

Icon Vergrößern Lukas Zink (rechts) sorgte mit zwei Toren dafür, dass die SG Amberg/Wiedergeltingen den Kreisliga-Auftakt beim SV Oberrieden gewann. Foto: Andreas Lenuweit Icon Schließen Schließen Lukas Zink (rechts) sorgte mit zwei Toren dafür, dass die SG Amberg/Wiedergeltingen den Kreisliga-Auftakt beim SV Oberrieden gewann. Foto: Andreas Lenuweit

SV Oberrieden – SG Amberg/Wiedergelting. 1:5

Tore 0:1, 0:2 Lukas Zink (24., 30.), 1:2 Cherno Jallow (68.), 1:3 Deniz Subasi (80.), 1:4 Patrick Müller (88.), 1:5 Rasmus Schechinger (90. + 1) Gelb-Rot Simon Keller (Oberrieden, 58.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Mark Wölzlein

Es war nicht der geplante Einstand, den sich Markus Nägele erhofft hatte. Der Trainer des SV Oberrieden musste mit dem Aufsteiger eine herbe 1:5-Heimniederlage einstecken. Dabei zeigten die Gäste von der SG Amberg/Wiedergeltingen, dass sie den Abgang von 20-Tore-Stürmer Thomas Waltenberger gut verkraftet haben. Lukas Zink eröffnete das Toreschießen mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit. Im zweiten Durchgang leistete sich Oberriedens Simon Keller innerhalb weniger Minuten eine gelb-rote Karte. Zwar traf Cherno Jallow zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschluss, doch in den letzten zehn Minuten schlug die SG Amberg/Wiedergeltingen aus ihrer Überzahl Kapital und sorgte mit drei weiteren Toren für einen perfekten Einstand ihres neuen Trainers Alois Schneider.



TSV Lautrach-Illerbeuren – SV Oberegg 3:0

Tore 1:0 Alexander Bischof (16., FE), 2:0 Pertlwieser (20.), 3:0 Kraus (50.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Deniz Karaagac

Beide Teams lieferten sich trotz großer Hitze ein intensives Spiel mit rassigen Zweikämpfen. Die Gastgeber arbeiteten leidenschaftlich gegen den Ball und setzten zum richtigen Zeitpunkt die Treffer.

Die weiteren Spiele im Stenogramm:

SC Ronsberg - SG Sontheim/Westerheim 0:2

Tore 0:1 Tobias Kirchmaier (2.), 0:2 Maximilian Hebel (90.) Gelb-Rot Simon Löffler (Sontheim/West., 90. + 6) Zuschauer 130 Schiedsrichter Dennis Picknik

FC Hawangen – TSV Ottobeuren 0:2

Tore 0:1 Stefan Dietrich (37.), 0:2 Adrian Zuka (72.) Zuschauer 410 Schiedsrichter Ingo Grieser



TSV Legau – SV Memmingerberg 1:0

Tor 1:0 Alexander Schwarz (5., FE) Zuschauer 160 Schiedsrichter Paulo Kennerknecht



TV Boos – TV Bad Grönenbach 0:0

Zuschauer 110 Schiedsrichter Ivo Möller

Kreisklasse Allgäu 2: Kirchheim legt mit deutlichem Heimsieg los

Erster Tabellenführer in der Kreisklasse Allgäu 2 ist die SG Kirchdorf/Rammingen. Bereits am Freitagabend haben der SV Schöneberg und die SG Kirchdorf/Rammingen die Saison eröffnet. Gleich am ersten Spieltag bewiesen die Aufsteiger, dass sie in der Kreisklasse mithalten können. Auch wenn es für den SV Bedernau und den SV Oberegg II jeweils eine knappe Niederlage gab.

SV Schöneberg - SG Kirchdorf/Rammingen 0:4

Tore 0:1 Moritz Rauscher (7.), 0:2 Moritz Rauscher (41.), 0:3 David Schilcher (44.), 0:4 Tim Rauscher (88.) Zuschauer 250 Schiedsrichter

Eine starke erste Halbzeit genügte der SG FSV Kirchdorf/FC Rammingen für einen verdienten Auswärtserfolg beim SV Schöneberg. Abgeklärt nutzte die Spielgemeinschaft ihre Torchancen und legte so im ersten Abschnitt drei Treffer vor. Das vierte Tor kurz vor Spielende rundete das deutliche Ergebnis dann ab.

TSV Kirchheim – TSV Zaisertshofen 3:0

Tore k. A. Zuschauer k. A. Schiedsrichter Marco Bachmann

In den ersten 20 Minuten war der TSV Kirchheim die deutlich bessere Mannschaft und ging verdient mit 1:0 in Führung. Nach der Trinkpause jedoch kam der TSV Zaisertshofen auf und hätte kurz vor dem Halbzeitpfiff ausgleichen können. In der zweiten Halbzeit nutzten die Hausherren dann einen Abpraller zum 2:0 und erhöhten kurz vor Schluss mit einem schönen Lupfer über Zaisertshofens Torhüter Egger hinweg auf 3:0. Alles in allem war es ein verdienter Sieg der Heimelf.

FSV Lamerdingen – SV Oberegg II 2:0



Tore 1:0 Marius Knopp (38.), 2:0 Peter Steckmeier (87.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Michael Großkopf

Der Aufsteiger aus Oberegg hat sich gut verkauft. Gegen die Kreisliga-Reserve tat sich der FSV Lamerdingen zunächst etwas schwer. Die Führung durch Knopp aber machte die Sache etwas leichter. Allerdings sollte es bis zur 87. Minute dauern, ehe Steckmeier mit dem 2:0 die Partie entschied.





SG Jengen/Waal – SV Bedernau 1:0

Tor 1:0 Michael Demmler (72.) Bes. Vorkommnis TW Mayr (Jengen) hält Foulelfmeter (80.) Zuschauer 70 Schiedsrichter

Aufsteiger SV Bedernau startet mit einer knappen Niederlage in die Kreisklassen-Saison. Nach einer torlosen ersten Halbzeit ging die SG Jengen/Waal in der 72. Minute durch Demmlers Treffer in Führung. Kurz darauf bekam Bedernau einen Strafstoß zugesprochen, den Heim-Torhüter Mayr jedoch entschärfte. Wenig später forderten die Bedernauer erneut Strafstoß, diesmal blieb die Pfeife des Schiedsrichters stumm. Stattdessen sah Bedernaus Trainer Salih Yilmaz die gelbe Karte.





Die weiteren Spiele im Stenogramm:



SpVgg Kaufbeuren II – SpVgg Baisweil-Lauchdorf 0:2

Tore 0:1 Tobias Albrecht (62.), 0:2 Thomas Filser (88.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Sebastian Fleschhut



SVO Germaringen II – FC Buchloe 2:1

Tore 1:0 Timo Schantin (16.), 1:1 Santiago Alfaro (78.), 2:1 Marc Eder (87.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Yasin Dagistan

A-Klasse Allgäu 2: Eppishausen macht es zweistellig

Keine Tore in Bad Wörishofen, dafür elf an der Zahl in Kirchheim: Der Auftakt in der A-Klasse Allgäu 2 war mitunter torreich. Erster Tabellenführer ist der SC Eppishausen.



FC Bad Wörishofen II – SV Tussenhausen 0:0

Zuschauer 50 Schiedsrichter René Fierling



In einem über lange Zeit ausgeglichenen Spiel mit wenig Torraumszenen taten sich beide Mannschaften schwer. Nur ein von Bernhard Flöring im Wörishofer Tor gehaltener Elfmeter der Gäste sorgte für Aufregung. Erst in der Schlussphase kam es auf beiden Seiten zu Torgelegenheiten, die aber ungenutzt blieben.



TSV Kirchheim II – SC Eppishausen 0:11



Tore 0:1, 0:2 Lukas Wiblishauser (3., 13.), 0:3 Constantin Schedel (14.), 0:4 Alexander Schletgauer (22.), 0:5 Niklas Wiblishauser (27.), 0:6 David Schedel (35.), 0:7, 0:8 Alexander Schletgauer (37., 51.), 0:9 Tobias Hatzelmann (67.), 0:10 Lukas Reiter (68.), 0:11 Benedikt Thoma (83.) Zuschauer 40 Schiedsrichter

Mit einem zweistelligen Derbysieg ist der SC Eppishausen der erste Tabellenführer der Saison. Die Kirchheimer Reserve hatte zu keinem Zeitpunkt eine Chance.







SV Salgen/Bronnen – TSV Mittelneufnach 1:1

Tore 0:1 Thomas Pfänder (44.), 1:1 Markus Sießmeir (56.) Zuschauer 75 Schiedsrichter Jonas Mayer

Das Spiel war über 90 Minuten ausgeglichen. Beide Mannschaften vergaben in der Schlussphase große Möglichkeiten zum Sieg.



SG Breitenbrunn/Loppenhausen – TSV Mindelheim II 4:3

Tore 1:0 Manuel Nußer (8.), 1:1 Sebastian Reischl (19.), 1:2 Noah Bucher (30., ET), 1:3 Kevin Kluch (35.), 2:3 Mario Horber (43.), 3:3 Niklas Müller (65.), 4:3 Manuel Dirnagel (85.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Karl Domberger

Das nennt man Moral: Die SG Breitenbrunn/Loppenhausen gab gegen den TSV Mindelheim II zunächst eine 1:0-Führung aus der Hand, rannte dann einem zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand hinterher und gewann schließlich durch ein Tor fünf Minuten vor Schluss mit 4:3.



TSV Pfaffenhausen – FC 98 Auerbach/Stetten 5:0

Tore 1:0, 2:0 Fabian Zenuni (5., 29.), 3:0 Fatos Zenuni (45. + 3), 4:0 Fabian Zenuni (48.), 5:0 Fatos Zenuni (57.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Jürgen Warnck

Was für eine Ansage: Der TSV Pfaffenhausen untermauert gleich im ersten Spiel seine Ambitionen auf eine Topplatzierung. Gegen die Zenuni-Show war der FC 98 Auerbach/Stetten machtlos.



Türkiyemspor Mindelheim – TSV Markt Wald 1:0



Tore 1:0 Tolga Akyol (49.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Ibrahim Yilmaz

Aufsteiger TSV Markt Wald startet mit einer knappen Niederlage in die neue Saison. Türkiyemspor Mindelheim erzielte kurz nach dem Seitenwechsel das Tor des Tages.

Icon Vergrößern Der SC Unterrieden (rote Trikots) um Spielertrainer Christian Landsperger (Mitte) trennten sich zum Saisonstart vom SV Mattsies unentschieden. Foto: Andreas Lenuweit Icon Schließen Schließen Der SC Unterrieden (rote Trikots) um Spielertrainer Christian Landsperger (Mitte) trennten sich zum Saisonstart vom SV Mattsies unentschieden. Foto: Andreas Lenuweit

SC Unterrieden – SV Mattsies 2:2

Tore 0:1 Johannes Dietrich (37.), 1:1 Johannes Wohnlich (41.), 1:2 Jonas Meier (77.), 2:2 Tobias Weinmann (83.) Zuschauer 60 Schiedsrichter

Ein sehenswerter Fernschuss, der sich gefährlich vor dem Tor senkte, brachte die Führung für die Gäste. Unterrieden glich nach einem Freistoß und der anschließenden Verwirrung im Strafraum mit dem zweiten Nachschussversuch noch vor der Halbzeit aus. Im zweiten Durchgang verlor das Spiel hitzebedingt an Tempo. Offensivaktionen der Heimelf blieben Mangelware, Mattsies hatte dagegen nach dem erneuten Führungstreffer die deutlich besseren Karten. Ein schön zu Ende gespielter Angriff über die linke Seite bescherte Unterrieden aber schließlich doch noch den Ausgleichstreffer.

A-Klasse Allgäu 3: Dirlewang startet mit Auswärtssieg

Nach der Umgruppierung hat der FSV Dirlewang seine Visitenkarte in der A-Klasse Allgäu 3 abgegeben. Auch die SG Amberg/Wiedergeltingen II durfte jubeln.



Türkspor Memmingen II – SG Amberg/W’geltingen II 0:3

Tore 0:1, 0:2 Florian Adelwarth (46., 80.), 0:3 Ruben Carstens (90.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Konrad Bärtle

Nach torloser erster Halbzeit stiegen die Gäste perfekt in den zweiten Durchgang ein. Adelwarth erzielte die Führung und baute diese zehn Minuten vor Schluss aus. Das war die Entscheidung.



SG Heimertingen/Niederr. II – FSV Dirlewang 1:3

Tore 0:1 Michael Hilebrand (26.), 1:1 Luca Meggle (41., FE), 1:2 Sebastian Wendl (45.), 1:3 Daniel Peter (63.) Zuschauer 40 Schiedsrichter Matthias Kühnl

Der FSV Dirlewang ist überzeugend in die neue Spielzeit gestartet. Bei der zweiten Mannschaft des Kreisligisten aus Heimertingen gewannen die Dirlewanger mit 3:1. Knackpunkt war die schnelle Dirlewanger Antwort auf den zwischenzeitlichen Ausgleich der Heimelf: Kurz vor der Pause stellte Wendl die Führung wieder her.