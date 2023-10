Fußball

TSV Kirchheim: Wird der Zwischenspurt zur Aufholjagd?

Von Axel Schmidt

In der Kreisliga Allgäu Nord will der TSV Kirchheim in Oberegg seinen Aufwärtstrend fortsetzen. In der Kreisklasse Allgäu 2 kann Oberrieden die Tabellenführung erobern.

Herrliches Herbstwetter lockt am Wochenende sicher wieder viele Zuschauer auf die Sportplätze der Region. Wo es besonders spannend sein dürfte. Kreisliga Nord Der TSV Kammlach empfängt am Samstag die DJK Ost-Memmingen und will mit dem dritten Sieg in Serie weiter am Spitzenduo Memmingerberg und Boos dran bleiben. Ebenfalls am Samstag steigt in Oberegg die Partie SV Oberegg – TSV Kirchheim . Die Gäste befinden sich nach zuletzt zwei Siegen im Aufwind und wollen diesen Trend fortsetzen. Gastgeber SV Oberegg konnte am vergangenen Wochenende ebenfalls wieder dreifach punkten. Es dürfte ein Duell auf Augenhöhe werden. Am Sonntag sind dann der FC Bad Wörishofen und die SG Amberg-Wiedergeltingen im Einsatz. Nach dem starken Saisonstart ist der FCW etwas ins Schlingern gekommen, aus den letzten fünf Spielen gab es nur vier Punkte. Der SC Ronsberg steht zwar auf einem Abstiegsplatz, hat jedoch mit Tim Albat den besten Torjäger der Liga in seinen Reihen. Unterschätzen sollten die Wörishofer die Gäste also nicht. Für die SG Amberg / Wiedergeltingen zählt beim Schlusslicht TSV Lautrach-Illerbeuren nur ein Sieg, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen.

Kreisklasse 2 An der Tabellenspitze legt der SV Oberrieden vor: Gelingt dem SVO am Samstag im Heimspiel gegen Aufsteiger SG Breitenbrunn /Loppenhausen ein Sieg, dann winkt die Tabellenführung – wenngleich wohl nur für einen Tag. Denn die SG Kirchdorf / Rammingen kann sich am Sonntag mit einem Heimsieg gegen den SV Schöneberg den Platz an der Sonne zurückholen. Im Tabellenkeller stehen dem SVS Türkheim (gegen SG Jengen / Waal ) und dem SC Unterrieden (in Blonhofen ) schwere Aufgaben bevor. A-Klasse 2 Bis vor drei Wochen wäre die Partie TSV Mittelneufnach – SC Eppishausen ein echtes Topspiel gewesen. Doch dann leistete sich der SC Eppishausen drei Niederlagen in Serie, sodass am Sonntag in Mittelneufnach der Tabellenführer den Tabellen-Zehnten empfängt. Dennoch kann der SCE unangenehm für den TSV Mittelneufnach werden, der möglicherweise am Sonntag seine Tabellenführung vom SV Schlingen zurückerobern muss. Denn der Verfolger spielt bereits am Samstag beim TSV Mindelheim II.

