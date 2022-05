Fußball

vor 34 Min.

TSV Mindelheim: Bitterer Abschied aus der Bezirksliga

Plus Der Abstieg des TSV Mindelheim aus der Bezirksliga hat mehrere Gründe. Diese gilt es nun aufzuarbeiten, damit das Projekt Wiederaufstieg gelingen kann.

Von Axel Schmidt

Die Erkenntnis war bitter, aber am Ende wurde sie von den Spielern akzeptiert. „Wir hatten es in dieser Saison nicht in der Birne und den Füßen, um drin zu bleiben“, sagte Mindelheims Trainer Benedikt Deigendesch nach der 2:4-Heimniederlage gegen den FC Heimertingen. Diese hatte am Samstag den Abstieg des TSV Mindelheim aus der Bezirksliga besiegelt.

