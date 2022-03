Fußball

vor 17 Min.

TSV Mindelheim feiert einen Sieg des Willens

Plus Fußball Dank einer starken Teamleistung dreht der TSV Mindelheim in der Schlussphase das Bezirksliga-Derby gegen Ottobeuren noch. Dabei spielten die Mindelheimer in Unterzahl.

Von Axel Schmidt

„Wennst denkst, is eh zu spät.“ An diese Gerd-Müller-Weisheit zum Thema „Stürmer und ihre Gedanken beim Torschuss“ erinnerte Mindelheims Stürmer Riccardo Schulz am Samstag um kurz vor fünf. „Hirn ausgeschaltet und drauf“, lautete sein simples Erfolgsrezept beim 3:2-Siegtreffer in der Nachspielzeit gegen den TSV Ottobeuren. Dabei hatte es zwischenzeitlich nicht gut für den TSV Mindelheim ausgesehen.

