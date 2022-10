Fußball

vor 18 Min.

Unterallgäuer Kreisligisten sind doppelt im Einsatz

Zur Sache gehen wird es an zwei Kreisliga-Spieltagen am langen Wochenende. Auch der TSV Mindelheim (Niko Hefele, Mitte) ist doppelt im Einsatz.

Plus Der Tag der Deutschen Einheit wird für einen weiteren Spieltag genutzt. Das kann die Tabelle ordentlich verändern.

Von Axel Schmidt Artikel anhören Shape

Der Feiertag am Montag sorgt dafür, dass die Kreisligisten gleich zwei Mal ran müssen: am Samstag und am Montag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen