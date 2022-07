Wackelt die Ligeneinteilung bei den B-Klassen im Unterallgäu?

Plus Eigentlich stand die Einteilung der Allgäuer Fußballligen bereits fest. Dann zieht ein Verein seine Mannschaft zurück – und bringt womöglich eine gesamte Liga zum Einsturz.

Es ist Dienstagnachmittag, als bei den Unterallgäuer Fußballvereinen eine E-Mail von Spielleiter Polykarp Platzer eingeht. Diese beginnt mit den Worten: „Liebe Sportfreunde, ich habe schlechte Nachrichten für euch.“